Doktor Spánek: vzpomínky na Kubricka

Od čtvrtka běží v kinech pokračování legendárního hororu Osvícení z pera Stephena Kinga, který před téměř 40 lety převedl na plátno slavný režisér Stanley Kubrick.

Doktor Spánek od Stephena Kinga v amerických kinech rekordy neláme, během prvního víkendu ho dokonce porazil válečný film Bitva u Midway. Nicméně, co se týče samotné kvality filmu, tak ze strany hororového režiséra Mikea Flanagana (Oculus, The Haunting) rozhodně o žádný propadák nejde...

Nyní už je dospělý, přesto Dannyho (Ewan McGregor) stále trápí živé vzpomínky na pobyt v horském hotelu Overlook. Když už najde v zapadlém městečku trochu klidu uvnitř duše, objeví se mladá dívka Abra (Kyliegh Curranová), která má rovněž záhadné schopnosti, jimž Danny říká "osvícení". Abra ho poprosí, aby společnými silami zastavili zlé bytosti, které z "osvícených dětí" čerpají energii a nemilosrdně je vraždí.

Film se na začátku vrací do doby krátce po událostech v hotelu Overlook. Flanagan uvede diváky, kteří Osvícení nikdy neviděli, částečně do obrazu. Fanouškům pak přímo na památné trojkolce dopřeje návrat do strašidelného hotelu, přičemž cit pro detail v co nejpřesnějším audiovizuálním napodobení Kubricka zvládá takřka dokonale. V průběhu filmu pak šířeji rozpracovává mytologii kolem celého "osvícení" a odhaluje nové zajímavé informace.

Padouchům chybí síla

To se děje hlavně prostřednictvím Abry, která na dálku svádí telepatické a telekinetické souboje s vůdkyní vražedné skupiny Rose. Herečka Rebecca Fergusonová (Mission Impossible, Největší showman) je v roli neodolatelná. Vyzařuje z ní velké charisma a víceméně zastiňuje zbytek hereckého ansámblu, byť McGregor nebo i pravá ruka Rose - Vrána (Zahn McClarnon) - rovněž odvádějí kvalitní práci. Fergusonová hraje však trochu jinou ligu, a i přes to všechno zlo, co napáchá, vám jí je v jeden moment i trochu líto.

Bohužel její postavě a především pak jejím následovníkům chybí větší síla, větší moc. Místy doslova živoří, protože si nedokážou obstarat dostatek "osvícené potravy". Když jim navíc zkříží cestu nesmírně nadaná Abra, jsou téměř bez šance. Jediná Rose jí dokáže čelit, ale ani ta ji nedokáže citelně zranit. I přes všechno to slovní varování, jak nebezpečné je si s takovými bytostmi zahrávat, tak hlavní hrdinové, zejména tedy věčně nebojácná Abra částečně vykazující znaky Mary Sue, příliš na frak nedostanou.

Záměrně uvádím hlavní hrdinové, neboť u těch vedlejších, zcela nevinných postav tomu tak není. Kontinuální strach z filmu rozhodně nesrší, přímých lekaček je jako šafránu, pak ale přijde pár nekompromisních scén, kdy v žilách tuhne krev. Oběti jsou převážně děti, a když se Flanagan moc nerozpakuje s explicitním zobrazením postupné smrti jednoho z nich, má to nesnesitelnou sílu.

Zbytečně hodně Kubricka?

Vývoj děje je jinak pozvolný, často se například hrabeme v hlavě Dannyho a bojujeme s jeho vnitřními démony. Stopáž dosahuje 152 minut, což je na horor poměrně hodně. Opatrnost, s níž Flanagan pak vstupuje do finále, je ovšem trochu na škodu. Budu se opakovat, ale prostředí Overlooku je restaurované téměř dokonale. Filmoví architekti odvedli opravdu pečlivou práci. Jako by se toho ale režisér zalekl a v závěru nepřidal nic ze své vlastní tvůrčí dílny. Jako by mu ikonické prostory včetně pokoje číslo 237 či zahradního bludiště svázaly ruce. Využití sice pro ně najde, ale působí to jako až moc okaté napodobování Kubricka. Přitom třeba v seriálu The Haunting na Netflixu Flanagan ukázal, že umí být mnohem kreativnější.

Doktor Spánek určitě obstojí samostatně a bezesporu se může zalíbit části publika, které Osvícení nevidělo. Fanoušky pak potěší detailní reminiscencí svého předchůdce, šokuje několika nelítostnými momenty, zároveň ale zklame ustrašenou tvůrčí svobodou na konci a nezvládnutým poměrem sil mezi dobrem a zlem. Flanagan si mohl dovolit víc a vtisknout příběhu více své vlastní identity.