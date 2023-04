Dvoudenní oslavy Obce Chýně rozzáří Richard Krajčo

Užijte si víkend 27. - 28. květen 2023 v krásném prostředí s úžasným programem, jídlem a pitím.

Přijďte oslavit 750 let Chýně a to velkolepě. Čeká vás dvoudenní hudební nabitý program plný známých umělců například: Xindl X, Jakub Smolík, Žlutý pes, Olga Lounová, Richard Krajčo, No Name a mnoho dalších.

Připraveny jsou dvě hudební stage, dobré jídlo, pití, bohatý doprovodný program po celý víkend - trhy, ukázky řemesel a lunapark.



Vstupenky v prodeji na www.ticketlive.cz vstupné předprodej 590 Kč, cena od 1.5.2023 a na místě 890 Kč (vstupenka platí pro oba dny) změna programu vyhrazena. Děti do výšky 100 cm zdarma.

Místo konání: areál O.K.TRANS, Hlavní 182, Chýně