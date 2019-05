Fajt ani z protokolu o kontrole nevyčetl zásadní pochybení

Bývalý generální ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt nenašel v protokolu o kontrole ministerstva kultury v galerii žádné nové informace, které by odůvodnily jeho okamžité odvolání. Poukázal na to, že kontroloři nevarovali před žádným rizikem v případě, že Fajt zůstane ve funkci. Výsledky kontroly zpochybnil také bývalý ředitel ekonomicko-provozní sekce NGP Vladimír Mallát, protokol podle něj svědčí v některých svých částech o účelovosti. Fajt a Mallát to sdělili ve středu. Ministerstvo kultury protokol v úterý zveřejnilo na svém webu.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) s poukazem na výsledky kontroly odvolal Fajta z čela galerie 18. dubna. Zdůvodnil to významnými pochybeními v hospodářské činnosti galerie. Kritizoval zejména Fajtovu autorskou smlouvu na více než milion korun, které galerie svému tehdejšímu řediteli vyplatila za kurátorskou práci na výstavách a expozicích. Podle Fajta byly zveřejněné informace nepravdivé a zavádějící, požaduje omluvu ministerstva kultury, jinak se chce obrátit na soud, oznámil v úterý jeho advokát.

"Nálezy kontrolního protokolu rozhodně nemají takovou váhu, aby ministr na jejich základě s okamžitou účinností musel odvolat ředitele úspěšné národní kulturní instituce," uvedl ve středu Fajt. Pozastavil se nad tím, že protokol byl zveřejněn, aniž se k jeho závěrům mohl vyjádřit. Zjištění kontroly jsou podle Fajta v drtivé většině vysvětlitelná a obhajitelná manažerská rozhodnutí. "Kontrolní protokol nepřinesl žádné vážné a obhajitelné důkazy pro obvinění mojí osoby a pro občanskou a profesní likvidaci, jak ji provedl ministr kultury," doplnil.

Nedostatky podle kontrolorů v NGP byly v uzavíraných příkazních smlouvách, ve vnitřním kontrolním systému, využívání externích služeb a dodržování rozpočtových pravidel, což vedlo k nehospodárnosti. Na možné porušování zákona o rozpočtových pravidlech a střet zájmů v NGP upozornila také organizace Transparency International ČR (TI).

Fajt i Mallát poukázali na to, že hospodaření galerie skončilo v roce 2017 i 2018 ziskem a galerie měla další desítky milionů korun v rezervním fondu. Externí právní služby hájí Fajt tím, že pro agendu instituce činné i na mezinárodní scéně neměla galerie dost právníků a že jde o běžnou praxi. Zmínil, že třeba právní posudek, na základě kterého byl odvolán, nevypracovali zaměstnanci ministerstva. Autorské smlouvy jsou v resortu kultury běžnou praxí, zopakoval. Příkazní smlouvy, na které protokol upozorňuje, umožnily podle Fajta zbavit se starých nevýhodných smluv a zlepšit kvalitu restauračních provozů v budovách NGP.

Tím argumentuje také Mallát, který se své funkce v NGP vzdal 13. května. Příkazní smlouvy zmíněné v protokolu uzavřela galerie od prosince 2016 do srpna 2018 s firmami, jejichž jednatelem byl Mallát nebo jeho bratr. Mallát ale míní, že u něj žádný střet zájmů nenastal, protože smlouvy byly uzavřeny před 15. listopadem 2018, kdy do NGP nastoupil. "Protokol hlavně svědčí, minimálně u příkazních smluv, o jeho účelovosti. Kontrola byla prováděna na daleko větším vzorku smluv a faktur, ale vybrány byly jen ty případy, které se hodily."

Staněk odvolal Fajta v polovině dubna spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem. Po kritice svých kroků ze strany lidí v kultuře minulou středu ministr oznámil svou rezignaci ke konci května. Uvedl tehdy, že se rozhodl vyhovět výzvě předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Premiér Andrej Babiš (ANO) rezignaci v pondělí odeslal prezidentovi Miloši Zemanovi. V dnes zveřejněném rozhovoru premiér uvedl, že je připraven navrhnout Staňkovo odvolání, pokud by Zeman s přijetím rezignace váhal.