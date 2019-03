Fanoušci Hry o trůny mohou krvácet pro trůn a darovat krev

Především na fanoušky globálního televizního hitu Hra o trůny cílí kampaň na podporu dárcovství krve. Celosvětově odstartovala 7. března, v Česku začne 25. března a zapojí se do ní Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) a Český červený kříž. Podle jeho údajů v Česku ubývá nových dárců krve a do optimálnímu stavu doporučenému Světovou zdravotnickou organizací (WHO) chybí desítky tisíc aktivních dárců.

Akce Krvácej pro trůn odstartuje v pondělí v 8.00 v budově Národní technické knihovny v Dejvicích, kde bude k dispozici mobilní transfuzní jednotka a slavný Železný trůn. Po dobu 14 dnů pak budou moci fanoušci darovat krev v ÚVN, kde bude Želený trůn, na kterém se budou moci vyfotografovat.

Seriál Hra o trůny s několika řadami byl v roce 2016 spojen s kampaní na záchranu uprchlíků. Výzva k dárcovství krve je spojená s poslední, osmou řadou série, kterou začne HBO a HBO GO vysílat 15. dubna.

"Krvácej pro trůn považuji za výborný projekt, od kterého očekáváme, že mimořádná popularita seriálu Hra o trůny se stejnou velkou měrou zaslouží i o popularitu dárcovství krve, hlavně mezi mladými lidmi. Proto se také naše oddělení hematologie a krevní transfuze v ÚVN do projektu zapojilo," uvedl Miloš Bohoněk, primář oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Hra o trůny (Game of Thrones) je americká fantasy sága kabelové televize HBO. Jeho tvůrci jsou David Benioff a D. B. Weiss. Předlohou je populární, dosud nedokončená sága Píseň ledu a ohně spisovatele George R. R. Martina, který se na seriálu rovněž podílí. Seriál se jmenuje podle první knihy v sérii.

První řada seriálu odstartovala v roce 2011. Stal se z ní celosvětový fenomén. V Česko-Slovenské filmové databázi CSFD.cz obdržela Hra o trůny hodnocení 91,9 procenta a umístila se tak na 11. pozici nejlepších seriálů a pátou pozici nejoblíbenějších seriálů.