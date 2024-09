Festival Den architektury nabídne 500 akcí ve 120 městech ČR a Slovenska

Na 500 akcí, exkurzí do nepřístupných budov, přednášek nebo procházek nabídne týdenní festival Den architektury. Letošní 14. ročník se koná od dneška do 3. října ve 120 městech Česka a Slovenska. Tématem Dnu architektury je letos Proces proměny, čímž připomíná výročí 100 let od úmrtí Franze Kafky, další akce se budou věnovat tvorbě architektů Josefa Fanty, Františka Maxmiliána Kaňky nebo Karla Hubáčka. Festivalový program je zdarma, na vybrané akce je potřeba předchozí rezervace na webu akce.

Cílem festivalu je podle organizujícího spolku Kruh upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších souvislostech, a to s důrazem na architekturu poválečnou a současnou. Podle ředitelky festivalu Marcely Steinbachové se snaží také poukázat na význam veřejného prostoru a krajinářské architektury související s klimatickými změnami.

Letošní festivalové motto odkazuje na tvorbu literáta Franze Kafky, festival připomene stavby spojené s ním, ale také pozve zájemce na místa s kafkovskou atmosférou nebo související s literaturou. V programu budou procházky po stopách Kafky nejen v Praze, ale i v Mariánských Lázních nebo Špindlerově Mlýně, kde Kafka začal psát knihu Zámek.

V Praze bude možné navštívit knihkupectví a běžně nepřístupnou knihovnu Franze Kafky, kde se uskuteční i přednáška publicistky Judity Matyášové. Kafkovskou atmosféru zájemci zažijí například ve strojové kartotéce z roku 1936 ve funkcionalistické budově České správy sociálního zabezpečení v Praze nebo v byrokratickém komplexu ředitelství Pozemních staveb v Pardubicích.

Další programovou linií bude architektura Karla Hubáčka, od jehož narození letos uplynulo 100 let. Vedle televizního vysílače a hotelu na Ještědu festival připomene i jeho další realizace, například kino Máj v Doksech, Malé divadlo a rodinný montovaný dům v Liberci nebo dům kultury v Teplicích. Den architektury připomene také Josefa Fantu, od jehož úmrtí uplynulo 70 let, kromě historické budovy pražského hlavního nádraží je v programu například prohlídka Ondřejovské hvězdárny nebo komentovaná procházka po jeho vilách v Poděbradech. Festival nabídne i akce týkající se barokního stavitele Františka Maxmiliána Kaňky, autora zámků Jemniště, Karlova Koruna, Loučeň nebo kostel svatého Jana Nepomuckého v Kutné Hoře.

Festival věnuje pozornost i nejnovějším stavbám, například sídlu Českého rozhlasu v Olomouci nebo nové budově Fakulty umění Ostravské univerzity. Na programu budou i výpravy za industriální architekturou, například do vodárenské věže na Kladně nebo měnírny elektrického proudu v Opavě.

Exkurze doplní desítky odborných přednášek, pro děti se chystají tvůrčí dílny a další akce, na kterých si mohou třeba zahrát na architekty. Konkrétní místa děti poznají díky dobrodružným pátracím hrám.

Loni festival nabídl přes 500 akcí ve více než stovce měst po celé republice i na Slovensku a přilákal na 35.000 návštěvníků.