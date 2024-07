Festival Jiráskův Hronov nabídne desítky představení, začne 2. srpna

Mezinárodní festival amatérského divadla Jiráskův Hronov nabídne desítky představení, koncertů, přednášek, tvůrčích dílen, diskusních klubů, vzdělávacích seminářů či výstav. Začne 2. srpna a potrvá do soboty 10. srpna. ČTK to řekl programový ředitel festivalu Jan Julínek. Očekává, že by na festival a jeho doprovodný program mohlo dorazit přes 45.000 lidí.

"Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově, konají se zde inscenace činoherního, pohybového či experimentálního divadla," řekl Julínek.

Festival se odehraje na několika místech po městě. Hlavní a doprovodný program 94. ročníku festivalu bude v Jiráskově divadle, Sále Josefa Čapka, Sokolovně a v prostoru speciálně pro festival vytvořeném na zimním stadionu. Volný program HronOff je naplánován hlavně v parku Aloise Jiráska či na dvoře fary.

"V hlavním programu se představí 41 souborů, které odehrají přes sto představení, dalších 33 souborů bude v doprovodném programu. Program tvoří výběr nejlepších inscenací ochotnického divadla a každoročně se kromě účinkujících zúčastní přibližně tisíc dalších účastníků," uvedl Julínek.

Hlavní program festivalu začne v pátek 2. srpna večer představením ochotníků z divadelního souboru Na tahu z Červeného Kostelce na Náchodsku, kteří zahrají v Jiráskově divadle inscenaci Vítr ve větvích topolů. Poté rozsvítí Lucernu přátelství a vztyčí festivalovou vlajku na náměstí před divadlem. Slavnostní zahájení je naplánované na sobotní odpoledne a večer v Jiráskově divadle odehraje inscenaci Sherlock Holmes aneb zrození zla Suchdolský divadelní spolek SUD. Program v sobotu začne ve 14:00, více informací je na webu.

Pořadatelé uvádějí, že Jiráskův Hronov je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. Festival podle nich vznikl v roce 1931 a nepřerušily ho ani druhá světová válka a pandemie nemoci covid-19. Od roku 1991 se přehlídky účastní i zahraniční soubory.

Jiráskův Hronov je kulturním dědictvím České republiky. Festival také získal vyznamenání organizace AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur / International Amateur Theatre Association), která jej zařadila mezi sedm nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě.