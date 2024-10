Film Smetana je jedním z vrcholů projektu, připomínajícího výročí jeho narození

Premiéra filmu České televize Smetana bude jedním z vrcholů projektu Smetana200, který po celý letošní rok připomíná 200. výročí narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Snímek, který sleduje poslední léta Smetanova života a líčí mimo jiné jeho boj s hluchotou, uvede Česká televize v neděli 3. listopadu na stanici ČT art. Novináře o tom dnes informoval výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Režisér Marek Najbrt obsadil do hlavní role slavného zakladatele české národní hudby herce Václava Neužila, jeho manželku Betty ztvárnila Sarah Haváčová.

"Nešlo nám o demytizaci a nešlo nám o nějakém skandalizování Smetany jako člověka. Ponořili jsme se pro inspiraci do zdrojů, které jsou k dispozici a udělali jsme svůj obraz několika let Smetanova života. Je to třeba brát jako obraz nás tvůrců, není to historická rekonstrukce," řekl ČTK Najbrt.

Děj filmu se odehrává během posledních 16 let Smetanova života. Jednalo se o velmi dramatický čas, protože deset let před svou smrtí ohluchl a svá vrcholná díla z té doby komponoval, aniž by je mohl slyšet. Kromě hudby jde v příběhu také o Smetanův bouřlivý vztah s jeho druhou manželkou Betty Smetanovou a také o nadstandardní přátelství s Eliškou Krásnohorskou, kterou ve filmu ztvárnila Denisa Barešová.

Masku s charakteristickým plnovousem připravil pro herce Neužila Českým lvem oceněný umělecký maskér Martin Valeš.

"Když jsem byl malý, hrál jsem na klavír asi deset let, tak jsem to mohl oprášit. Jednu skladbu jsem dokázal zahrát, je to Jiřinková polka, kterou Bedřich učí Elišku Krásnohorskou. Na zbytek skladeb bych neměl, ani kdybych se připravoval dva roky. Taky jsem se spojil s dirigentem Janem Chalupeckým, abych uměl vzít správně do ruky taktovku, a absolvoval jsem taneční výcvik s choreografem Markem Zelinkou, protože se ve filmu vyskytne velká taneční scéna," sdělil Neužil k přípravě na roli.

V rámci Roku české hudby a Českého týdne v Carnegie Hall bude film Smetana v americké premiéře uveden 6. prosince v České národní budově v New Yorku.

Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli a zemřel 12. května 1884 v Praze. Oslavy Roku české hudby a souvisejícího projektu Smetana200 se konají od začátku roku. Dosud se přihlásily desítky profesionálních i amatérských hudebních institucí z celé ČR. V kalendáriu na webu projektu je nyní zařazeno více než 600 akcí. Vedle operních představení a koncertů klasické hudby připomínají Rok české hudby také divadelní či taneční představení, výstavy a přednášky. Zastoupena je také populární hudba nebo muzikál.