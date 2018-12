Agenta s povolením zabíjet by mohl hrát herec tmavé pleti, bude to Idris Elba?

Více než polovina Američanů by do role agenta Jamese Bonda obsadila herce tmavé pleti. Vyplývá to z listopadového průzkumu časopisu The Hollywood Reporter. Téměř dvě třetiny Američanů pak podle průzkumu podpořily myšlenku, že by legendárního britského agenta 007 mohl hrát Idris Elba.

O tom, kdo v roli Bonda nahradí herce Daniela Craiga, se spekuluje už delší dobu. Často je v tomto směru zmiňován právě Elba, který letos tyto spekulace posílil, když v létě na svém twitterovém účtu napsal "Jmenuji se Elba, Idris Elba."

Elba tento tweet zveřejnil krátce poté, co producentka Jamese Bonda Barbara Broccoliová naznačila, že je načase, aby se role zhostil herec jiné než bílé barvy pleti. Po zveřejnění tweetu nicméně Elba popřel, že by měl Craiga skutečně nahradit, upozornil list The Independent.

Elba vyrostl jako syn afrických imigrantů na východě Londýna, jako herec se začal prosazovat v 90. letech. V Británii patří k největším filmovým hvězdám, pronikl ale i do Hollywoodu. Hrál například v akčních snímcích Thor, Pacific Rim - Útok na zemi či v sérii Avengers. Za ztvárnění role detektiva v krimiseriálu Luther dostal Zlatý glóbus, na stejnou cenu byl nominován i jako protagonista životopisného filmu Mandela: Dlouhá cesta ke svobodě.