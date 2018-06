Ant-Man a Wasp: nová marvelovka srší zejména vtipem

Po dechberoucích momentech z Avengers: Infinity War si komiksoví fanoušci mohou na chvíli oddychnout. Do kin totiž začátkem července zamíří spíše humorně laděný Ant-Man a Wasp. Kritikům už skončilo embargo, a tak jsou venku první recenze. Ty se shodují především v jednom: je to velká komedie.

Ant-Man se v rámci Marvel Cinematic Universe představil fanouškům poprvé v roce 2015. Superhrdina, který se umí zmenšovat i zvětšovat, potěšil zejména svou nápaditostí v jednotlivých scénách a pokračování slibovalo totéž.

V hlavních rolích hrají Paul Rudd (Ant-Man) a Evangeline Lillyová (Wasp). Oba mají podle kritiků dostatečné charisma, které dynamice v akčních scénách mezi jejich postavami prospívá. A i ostatní herci se minimálně z pohledu zvučných jmen rozhodně neztratí: Michael Douglas, Michelle Pfeifferová či Michael Peňa.

Především se však jedná o další komediální triumf Marvelu. Film má na webovém agregátoru recenzí Rotten Tomatoes kladnou, 90procentní úspěšnost s průměrnou známkou 7/10. Není to vyloženě hitparáda, tu a tam se najde několik kritiků, kteří cítí zklamání, většina je však spokojena.

"Ant-Man a Wasp se pravděpodobně stává ještě větší komedií v okamžiku, kdy si uvědomíte, že film vlastně nemá primárního padoucha," vyzdvihuje právě humornou stránku Ignatij Viševetský ze serveru AV Club.

"Ne vše musí být vážné a epické," naráží ve svém souhrnu Scott Menzel z We Live Entertainment na nedávno uvedený snímek Avengers: Infinity War ."Jen se v kině pobavit je někdy přesně to, co zrovna potřebujeme."

S výborným načasováním Marvelu ohledně žánru tohoto filmu souhlasí i Daniel Eagan z Film Journal International. "Sledování Ant-Man a Wasp je potěšení od začátku až do konce, obzvlášť teď po apokalyptické Infinity War," napsal.

Zábava nestačí

Někteří ale přece jen čekali trochu víc. "Myslela jsem, že si film zamiluju, ale i když tam je pár světlých momentů, tak celkově je to trochu zklamání," shrnula ve své videorecenzi Grace Randolphová, která byla původně z traileru nadšená a čekala od mravenčího hrdiny velké věci.

"Ant-Man a Wasp sotva obstojí vedle svého mnohem lepšího originálního příběhu z roku 2015," přidává se Johnny Oleksinski z New York Post. "Příběh je nesouvislý a přeplněný postavami. V určitých scénách je to ale dost zábavné. Stačí to? Ne tak docela," podává vlažné hodnocení také Bilge Ebiriová ze serveru Village Voiceerver.

Ant-Man a Wasp zamíří do českých kin ve čtvrtek 5. července. Režie se ujal stejně jako u prvního dílu Peyton Reed. Na scénáři se podílelo celkem pět lidí včetně samotného Rudda, představitele Ant-Mana.