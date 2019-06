Bartoška předal Křišťálový globus herečce Mooreové

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostala při zahájení filmového festivalu v Karlových Varech americká herečka Julianne Mooreová. Cenu jí předal prezident festivalu Jiří Bartoška. Mooreové patří také zahajovací film 54. ročníku festivalu, snímek Po svatbě přijela představit s jeho režisérem a svým manželem Bartem Freundlichem.

Velkou filmovou kariéru jí otevřela role v thrilleru Uprchlík z roku 1993. Hrála v mnoha obecně populárních filmech, ale i v divácky náročnějších snímcích jako třeba Hodiny, Magnolie nebo Hranice lásky, jež jí vynesly ocenění. Oba dva řekli, že jsou potěšeni účastí v Karlových Varech a těší se na festival a zájem publika.

Mooreová je držitelkou Oscara, celkem pětkrát byla na cenu navržena a nominaci proměnila až za roli ženy trpící Parkinsonovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já z roku 2014. Je také držitelkou tří Zlatých glóbů, mimo jiné za hlavní roli v témže dramatu, a šesti nominací na tuto cenu.

Ceremoniál tradičně zahájilo scénické vystoupení, v pátek se o něj postarala skupina akrobatů a tanečnic. Jejich produkce vycházela z vizuálu 54. ročníku festivalu, který za pomoci černých a bílých pruhů vytváří optický klam. Herci v černobílém oblečení za zvuků písně Sweet Dreams britského dua Eurythmics a nadšeného potlesku publika svými pohyby částečně na scéně a částečně na visutých hrazdách doplňovali rozpohybované černé a bílé pásy a černobílou projekci pohybujících se geometrických objektů.

Ceremoniál vzdal hold prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi a Evě Zaoralové, v pátek umělecké poradkyni festivalu, jejichž spolupráce na přehlídce trvá už 25 let. V emotivním sestřihu uplynulých ročníků byly záběry z festivalů od roku 1994 s oběma protagonisty a těmi nejslavnějšími hosty za zvuků slavné písně z filmu Muž a žena, jehož režisérem byl Claude Lelouch. Oběma přítomným Velký sál Thermalu poděkoval dlouhým potleskem vstoje. "Byť jsem cynik, strašně mě ten střihák dojal. Děkuju spolupracovníkům, bylo to utajeno do poslední vteřiny," řekl poté dojatý Bartoška. A po předání cen řekl tradiční větu, že festival považuje za zahájený.