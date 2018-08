Benátky se chystají na filmový festival, přijede i Lady Gaga

V italských Benátkách ve středu začíná slavný filmový festival. Na 75. ročník mezinárodní přehlídky přijedou globální hvězdy jako Lady Gaga, Ryan Gosling nebo Vanessa Redgraveová. V soutěžní sekci se utká 21 celovečerních snímků. Vítěz hlavní ceny, Zlatého lva, bude znám v sobotu 8. září. Přehlídka už si vysloužila nálepku "politicky nekorektní", neboť do soutěže byl vybrán jediný snímek, který natočila žena. Na rozdíl od festivalu ve francouzském Cannes umožnili organizátoři účast filmů z produkce americké streamovací služby Netflix.

Vítěze vybere porota v čele s oscarovým režisérem Guillermem del Toro, jehož fantasy thriller Tvář vody vyhrál festival loni.

Diváci letos uvidí mnoho politicky angažovaných snímků, namířených například proti rasismu nebo terorismu. V hlavní soutěži je zároveň zastoupena jediná režisérka, Australanka Jennifer Kentová s filmem The Nightingale (Slavík). Proti této skutečnosti už v srpnu v otevřeném dopise uměleckému šéfovi přehlídky Albertu Barberovi protestovalo sdružení feministických organizací. Barbero se ale na nedávné tiskové konferenci ohradil, že "raději změní povolání, než aby byl nucen vybrat film, protože jej natočila žena, a ne proto, že je dobrý".

V hlavní soutěži se představí také historické drama Peterloo britského režiséra Mikea Leigha, inspirované stejnojmennou krvavou bitvou z roku 1819. Třem různým etapám dějin Německa se věnuje další soutěžní snímek Werk ohne Autor (Dílo bez autora) režiséra Floriana Henckela von Donnersmarck, známého především oscarovým snímkem Životy těch druhých.

Do soutěže byl vybrán i snímek 22 July (22. července). Britský režisér Paul Greengrass se v něm zabývá otázkou extremismu a událostmi po vražedném útoku norského pravicového extremisty Anderse Behringa Breivika z 22. července 2011. Další soutěžní film Itala Roberta Minerviniho se zase věnuje tématu rasismu v Americe. Černobílý snímek What You Gonna Do When The World's On Fire? (Co uděláte, když se svět ocitne vzhůru nohama?) je portrétem černošské komunity po zabití několika mladých Afroameričanů policisty v roce 2017.

Na festivalu budou jako každý rok uděleny dva Zlaté lvy za celoživotní dílo. Letos je dostanou jednaosmdesátiletá britská herečka Vanessa Redgraveová a pětasedmdesátiletý kanadský režisér David Cronenberg.

Festival zahájí soutěžní životopisný film První člověk amerického režiséra Damiena Chazellea (La La Land, Whiplash) o astronautovi Neilu Armstrongovi, který v roce 1969 jako první člověk stanul na povrchu Měsíce. Armstronga si zahrál Ryan Gosling.

Patrně nejočekávanější hvězdou přehlídky ale bude americká popová zpěvačka Lady Gaga, která představí nesoutěžní snímek herce a režiséra Bradleyho Coopera nazvaný Zrodila se hvězda - remake klasického hollywoodského filmu s Judy Garlandovou z roku 1954. Cooper ve filmu zároveň hraje countryovou hvězdu, která objeví neznámou talentovanou zpěvačku Ally (Lady Gaga).

Na rozdíl od Cannes budou moci v Benátkách soutěžit filmy z produkce internetové televize Netflix - například western The Ballad of Buster Scruggs (Balada o Busteru Scruggsovi) bratří Coenů nebo Roma mexického režiséra Alfonsa Cuaróna o životě jedné mexické středostavovské rodiny na počátku 70. let minulého století.

Přehlídky se zúčastní kolem 2 tisíce novinářů z celého světa. Pořadatelé akce je požádali, aby se zdrželi kritických příspěvků na sociálních sítích alespoň do doby, než se uskuteční první veřejná projekce. Právě první reakce totiž podle organizátorů mohou výrazně ovlivnit úspěch filmu.