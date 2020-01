Berlinale: o Zlatého medvěda se utká osmnáct filmů

O Zlatého medvěda se na letošním mezinárodním filmovém festivalu Berlinale utká 18 filmů. Jsou mezi nimi snímky z Německa, Francie, Itálie, USA, Brazílie nebo Koreje či Íránu. Na produkci jednoho ze soutěžních filmů se podílelo i Česko. Program 70. ročníku přehlídky ve středu v Berlíně představili její noví šéfové Carlo Chatrian a Mariette Rissenbeeková. Tradiční festival letos odstartuje v nezvyklém termínu 20. února. Své brány návštěvníkům, kterých má být znovu kolem půl milionu, uzavře 1. března.

"Je to výsledek ročního promítání a rozhodování," komentoval Chatrian seznam 18 filmů, které pořadatelé vybrali z více než 6000. "Hlavním kritériem byla umělecká kvalita filmů. Jsou to filmy, které pro nás mají unikátní hlas," zdůraznil. "Máme těchto 18 filmů, protože nejlépe reprezentují současné kino."

Soutěžní filmy jsou s výjimkou jednoho, který je dokumentem, všechny hrané. Na rozdíl od loňska není žádný produkovaný některou ze streamingových služeb. Loňské zařazení dramatu o zakázané lesbické lásce Elisa a Marcela z dílny Netflixu do hlavní soutěže Berlinale vzbudilo velké spory. Ozývaly se i hlasy požadující jeho vyřazení. Takovýmto kontroverzím se letos Ital Chatrian a Nizozemka Rissenbeeková, kteří festival vedou poprvé, poté co v jeho čele 18 let stál Dieter Kosslick, nejspíš vyhnou.

Jiné potíže je ale dost možná čekají. Jedna z nich se může týkat i soutěžního německo-česko-íránského filmu Zlo neexistuje (There Is No Evil), jehož íránský režisér Mohammad Rasúlof byl loni odsouzen za "protiíránskou propagandu a ohrožování bezpečnosti státu" a nemůže cestovat. "Doufáme, že bude moci přijet alespoň do Berlína. Doufáme, že mu to íránská vláda dovolí," věří přesto Chatrian.

O Zlatého medvěda, který je hlavní cenou festivalu, bude dále usilovat třeba německo-nizozemský film Berlin Alexanderplatz, korejský snímek Žena, která běžela (The Woman Who Ran) nebo argentinsko-mexický Prchající (El Prófugo). Všechny kromě dvou soutěžních filmů budou mít v německé metropoli světovou premiéru.

Vítěze hlavní ceny i Stříbrných medvědů vybere porota vedená britským hercem Jeremy Ironsem. Loni Zlatého medvěda získal francouzko-izraelsko-německý snímek Synonyma (Synonymes) izraelského režiséra Nadava Lapida.

Česko bude podle dosud zveřejněného programu na Berlinale, kde se představí celkem na 340 filmů, zastoupeno koprodukčním snímkem Služebníci slovenského režiséra Ivana Ostrochovského, novým filmem polské režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán, v němž má hlavní roli Ivan Trojan, a také koprodukčním filmem Frem slovenské režisérky Viery Čákanyové.