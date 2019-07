Best Film Fest nabídne hity loňského roku za sníženou cenu

V Praze startuje letní přehlídka Best Film Fest, v rámci které artová kina Atlas, Evald, Lucerna a Mat nabídnou divácky úspěšné filmy první poloviny letošního roku. Zájemci je mohou do 17. července navštívit za jednotnou cenu 69 korun. Akce se uskuteční pošestnácté, koná se od roku 2011 dvakrát do roka, vždy v zimě a v létě.

Program Best Film Festu si zakládá na žánrové pestrosti. Promítat se budou oscarové hity jako jsou nejlepší film loňského roku roadmovie Zelená kniha či fascinující oscarový dokument Free Solo o horolezci, který sám a bez jištění zdolává skály. Na programu jsou také filmový trhák o skupině Queen Bohemian Rhapsody, který v České republice navštívilo 1,65 milionu diváků. Žánr životopisných dramat zastoupí Bolest a sláva mapující osudy slavného španělského režiséra Pedra Almodóvara v podání Antonia Banderase oceněného na letošním Cannes cenou za nejlepší mužský herecký výkon nebo Nikdy neodvracej zrak, strhující příběh inspirovaný životem světoznámého výtvarníka Gerharda Richtera, od režiséra oscarového snímku Životy těch druhých Floriana Grafa Henckela von Donnersmarcka. Diváci se můžou těšit i na pokračování francouzské konverzační komedie Co jsme komu zase udělali? Na přehlídce je zastoupena také animovaná sekce, rodinný animovaný snímek Jak vycvičit draka 3 či dobrodružný hraný snímek Mia a bílý lev.

Z českých filmů Best Film Fest uvede tragikomedii Na střeše s Aloisem Švehlíkem a Teroristku režiséra Radka Bajgara s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Z domácích hitů nechybí historické drama Skleněný pokoj a zejména komedie režiséra Martina Horského Ženy v běhu. Za 23 týdnů od premiéry její tržby překročily 191,3 milionu korun, což z ní dělá komerčně nejúspěšnější český film posledních let.

Kompletní program přehlídky Best Film Fest se nachází zde.