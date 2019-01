Bohemian Rhapsody stále vládne českým kinům

Letošní první víkend pořadím filmů v čele žebříčku víkendové návštěvnosti českých kin nezamíchal. Stejně jako na konci loňského roku byl jedničkou britsko-americký snímek Bohemian Rhapsody, na který od čtvrtku do neděle přišlo do kina téměř 78 tisíc lidí. Druhé místo zůstalo americkému akčnímu filmu Aquaman a třetí americkému sci-fi Bumblebee. Vyplývá to z údajů, které na webu zveřejnila Unie filmových distributorů.

Bohemian Rhapsody se v českých kinech promítá desátým týdnem a za tu dobu ho vidělo přes milion diváků, kteří za vstupenky zaplatili 176 milionů korun. Tržby za poslední víkend překročily 14 milionů korun. O víkendu si tvůrci filmu o zpěvákovi skupiny Queen Freddiem Mercurym převzali v Los Angeles Zlatý glóbus za nejlepší drama a Rami Malek, který v něm ztvárnil hlavní postavu, si odnesl zlatou sošku glóbu pro nejlepšího herce.

Na Aquamana, který skončil na druhém místě nejnavštěvovanějších filmů v ČR, přišlo o víkendu téměř 36 tisíc diváků a jeho tržby přesáhly šest milionů korun. Třetí snímek Bumblebee vidělo 17 tisíc lidí, kteří v pokladnách kin nechali 2,7 milionu korun. První pětici uzavírají americké filmy Znovu ve hře s 10 tisíci diváky a Spider-Man: Paralelní světy s návštěvností přes 9000 lidí.

Z české tvorby zůstala v první desítce pouze pohádka Čertí brko, proti konci loňského roku ale spadla ze čtvrtého na šesté místo.

Ve čtvrtek budou mít v českých kinech premiéru dva americké snímky: animovaný rodinný film Raubíř Ralf a internet a akční Robin Hood. Do kin přijde i dánská hořká komedie Svátky klidu a míru nebo český film režisérky Olgy Dabrowské Cena za štěstí, který ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke štěstí někde ztratili a pokouší se ji znovu najít.