Brosnan o novém Bondovi: Chlapi, z cesty. Dosaďte tam ženu

Pierce Brosnan znovu rozvířil debatu o tom, zdali by se v budoucnu měla novým Jamesem Bondem stát žena. Podle 66letého Ira, který si agenta 007 zahrál na přelomu tisíciletí, je na to nejvyšší čas. Dejte konečně prostor ženě, vyzývá. Sám ale nevěří, že se tak skutečně stane. Zprávu přinesl server The Hollywood Reporter (THR), který s hercem udělal rozhovor.

Nová, jubilejní 25. bondovka nedávno dostala oficiální název No Time to Die. Do role Bonda se popáté a naposledy vrátí Daniel Craig, poté budou producenti hledat novou tvář. A ačkoliv se podle spekulací v nadcházejícím filmu objeví herečka Lashana Lynchová, jež má být představena jako agentka 007 (nikoliv jako Bond, ale pouze agentka se stejným kódovým označením), tak producenti nad obsazením ženy neuvažují.

Přesto se v médiích i na sociálních sítích mezi fanoušky stále častěji o této možné změně diskutuje. Brosnan jakožto bývalý představitel Bonda se postavil na stranu toho méně populárního názoru. Podle něj je nejvyšší čas, aby se žezla chopila žena.

"Posledních 40 let jsme sledovali, jak s rolí nakládali muži. Běžte z cesty, chlapi, a dosaďte tam ženu. Bylo by to osvěžující a vzrušující," vyzval. I přes své přání to však reálně s dosazením ženy do role Bonda nevidí. Důvodem jsou stávající producenti. "Nemyslím si, že k tomu pod Broccoliovými dojde. Za jejich vlády se tak nestane," tuší.

Brosnan zároveň podporuje myšlenku, že Bondův charakter by se v reakci na hnutí #MeToo měl změnit. "Bezpochyby ano," odpověděl. "Hnutí #MeToo je v naší společnosti významné a velice potřebné, takže se tím musí zabývat," dodal pro THR.

Na roli Bonda Brosnan často rád vzpomíná. Čtyři filmy, které s ním natočil, vnímá jako vrchol své filmové kariéry. "James Bond má nezpochybnitelný význam a vzbuzuje hlubokou pýchu. Budu na něj dotazován až do konce svých dní, protože to je milovaná postava. Byl jsem poctěn, že jsem si ho mohl zahrát," uzavřel.

Nová bondovka No Time to Die (český název zatím není) vstoupí do kin 8. dubna 2020.