Captain Marvel je vydařenou generálkou před novými Avengers

Už za dva měsíce vstoupí do kin jeden z nejočekávanějších filmů roku Avengers: Endgame. Začátkem března však komiksové fanoušky čeká ještě seznámení s novou klíčovou superhrdinkou Captain Marvel. V USA už si film odbyl první novinářské projekce a reakce hlásají jasně: ze strany Marvelu jde o další trefu do černého.

Ačkoliv má Marvel za sebou už přes dvacet filmů, Captain Marvel je podle prvních ohlasů zase trochu jiným filmem, který má výborně zpracovanou atmosféru devadesátých let. Origin story ohledně zrodu nové hrdinky je prý nápaditá a její představitelka Brie Larsonová v roli i přes všeobecnou skepse vyniká.

"Captain Marvel je efektivním prequelem k Avengers a v některých ohledech podobný prvnímu dílu Captain America. Je to proženský film, aniž by to v tomhle ohledu zbytečně přeháněl. Podtitulkové scény mě roztrhaly a navodily silnou husí kůži," napsala na svůj twitter Sonaiya Kelleyová z LA Times.

"Brie Larsonová je jako Captain Marvel nezastavitelná síla. Je zosobněním mocné hrdinky z pozdních 80. a brzkých 90. let, ke kterým jsme vzhlíželi. Spousta dívek se v ní uvidí," přidala se v pochvalné reakci Sabina Gravesová ze serveru comingsoon.net.

Spousta kritiků dále vyzdvihuje přátelství Captain Marvel s její parťačkou z amerického letectva Mariou (Lashana Lynchová) a hodně pobaví také scény s Nickem Furym (Samuel L. Jackson). Významně chválen je pak také jeden ze záporáků filmu Talos (Ben Mendelsohn).

"No, Thanos je v p*deli," shrnula jednoduše redaktorka z Mashable Angie J. Hanová. Narážela tak nepřímo na mocné superschopnosti nové hrdinky a hlavního padoucha z Avengers: Infinity War, který všechny superhrdiny porazil a pomocí rukavice s kameny nekonečna vyhladil půlku všeho živého v celém vesmíru.

Captain Marvel vstoupí do kin 7. března. Režie se ujalo duo Anna Bodenová, Ryan Fleck (Něco jako komedie). Snímek by měl podle předpokladů jen v USA během prvního víkendu vydělat přes sto milionů dolarů.