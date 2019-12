České diváky potěší Disney, komedie s Kotkem či Star Wars

Vánoční svátky tráví většina lidí doma u televize s rodinou. Výlet do kina ale není od věci. Některé filmy zkrátka stojí za to vidět na velkém plátně. Na co zajímavého můžete zajít?

Last Christmas

Nejvíce vánoční film, na který letos v tomhle kouzelném období můžete v kinech narazit. Emilia Clarková skončila s postavou mocné Matky draků Daenerys Targaryen ve fantasy seriálu Hra o trůny a vrhla se na filmovou dráhu.

V Last Christmas hraje cynickou, poněkud sobeckou a zatrpklou mladou ženu, která kdysi málem zemřela na selhání srdce. Nové šance si ale vůbec neváží a své okolí jen zraňuje, dokud nepotká jistého mládence, který jí znovu ukáže tu správnou životní cestu.

Nám osobně se snímek Last Christmas sice nikterak nelíbil a jeho zápletku považujeme přinejmenším za podivnou, většina českých diváků je ale zatím spokojena, jak dokazuje hodnocení na Československé filmové databázi. A důležité je to, že z filmu Vánoce jen čiší, což je pro některé to hlavní.

Ledové království 2

Primárně vás sice budou přemlouvat děti (pokud už se jim to nepodařilo), abyste se s nimi vypravili na pokračování dobrodružství dvou sester, Anny a Elsy, a roztomilého sněhuláka Olafa. Nicméně už jednička Ledového království ukázala, že na své si přijdou i dospělí.

Druhý díl sice nepřináší nic převratného, ani písničky už nejsou tak vydařené, přesto je stále na co koukat, zejména na nádhernou animaci. Studio Disney je zkrátka továrnou na roztomilost, lásku a přátelství, které umí prodat tím nejhřejivějším způsobem, a to je o Vánocích vždycky fajn.

Špindl 2

Filmoví kritici si sice při sledování Špindlu 2 trhali vlasy, film ale vznikl, protože jednička se těšila velice slušné návštěvnosti. Není tedy divu, že o dva roky později vzniklo pokračování. Diváky, kteří si chtějí o Vánocích zajít vyloženě na český film, si Špindl 2 určitě najde.

"Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem - muzikantem... A chlapi z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v zasněženém Špindlu?" popisuje premisu příběhu distributor Bohemia Motion Pictures.

Šťastný nový rok

Pohádkové zasněžené Tatry, sraz kamarádek a láska ve vzduchu. Několikadenní pobyt v horách přinese postavám nový pohled na svět, přehodnocení životních cílů, ale také třeba spoustu komických situací. V hlavních rolích Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová.

V kinech od 26. prosince.

Žádná vánoční tematika, avšak kvalitní prožitek

Vlastníci

Jak už jsme napsali výše, pokud si někdo chce v období Vánoc zajít především na český film, tak se v jeho hledáčku Špindl 2 možná ocitne. Byl by ovšem velkou chybou, kdyby při projíždění kino nabídky nevěnoval pozornost poněkud obyčejnému a nijak zvlášť atraktivnímu názvu Vlastníci.

Hodinu a půl trvající komedie patří k tomu nejlepšímu, co čeští tvůrci letos natočili. Komorní prostředí připomínající spíše divadelní hru, z níž vychází, srší trefnými hláškami a vtipem dobírajícím si stereotypní předsudky.

Navíc se v něm objevuje řada sympatických herců jako Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Kryštof Hádek či Ladislav Trojan.

Le Mans '66

Novinka uznávaného režiséra Jamese Mangolda (Logan, Walk the Line) už je v kinech měsíc. Přesto pokud jste film stále neviděli, měli byste to rychle napravit. Ano, primárně nadchne sportovní fanoušky a milovníky rychlých aut, nudit se ale nebudou ani sportem nepolíbení diváci, ba naopak.

Herecké duo Matt Damon a Christian Bale provádí příběhem dvou ambiciózních automechaniků a závodníků, kteří udělali z Fordu jedničku. Americká automobilka dokázala porazit symbol té nejvyšší rychlosti a kvality Ferrari právě díky nim, přesto jim neustále házela klacky pod nohy.

Jde o dojemný životopisný příběh, jenž zaručuje, že od plátna, i přes dlouhou stopáž, oči jen tak neodtrhnete. Famózní Bale v roli nezkrotného rebela Kena Millese byl v pondělí odměněn nominací na Zlatý glóbus.

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Sice ještě nevíme, jak moc dobré nebo špatné zakončení nové trilogie je, snímek bude mít totiž premiéru ve čtvrtek 19. prosince. Jedno je však jisté: do kin se pohrnou davy, a pokud jste fanouškem sci-fi, je hodně pravděpodobné, že jste také fanouškem Star Wars. V tom případě si Vzestup Skywalkera nemůžete nechat ujít a dost možná už máte koupený lístek.