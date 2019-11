Chystá se Joker 2? Média v Hollywoodu se rozdělují

Dvě seriózní média v Hollywoodu si protiřečí. Zatímco The Hollywood Reporter (THR) přišel s tím, že ve Warner Bros. už chystají pokračování Jokera, tak Deadline o pár hodin později celou zprávu dementoval.

V řadách fanoušků teď panuje zmatek. Snímek Joker, který v kinech dosáhl na magickou hranici miliardy dolarů, se momentálně těší velké popularitě, a tak spekulace o natáčení druhého dílu vzbuzují velkou pozornost.

Podle zdrojů THR se o tom rozhodlo už 7. října, tedy týden po premiéře. Právě tehdy měl mít režisér Todd Phillips schůzku s vedením Warner Bros., kde se společně domluvili na tom, že Phillips znovu spojí síly s Joaquinem Phoenixem a sceáristou Scottem Silverem a natočí pokračování Jokera. Kromě toho se navíc obě strany měly dohodnout na tom, že Phillips zpracuje v podobné formě také původní příběh jiné záporné postavy z komiksového světa DC.

Proti této zprávě však silně vystoupilo jiné seriózní médium, Hollywood Deadline, které informace označilo za čirý výmysl. Studio podle něj s Phillipsem o možném pokračování ani nejednalo, natož aby odkleplo pokračování.

Zpráva rovněž vyvrátila informace o tom, že by se režisér Pařby ve Vegas chystal také na jiný komiksový projekt. Přirovnal to k fámám kolem Martina Scorseseho, o němž se spekulovalo, že původně měl Jokera natáčet on. Později měl být alespoň producentem filmu, ale i z toho nakonec sešlo.

Nicméně v závěru svého článku Deadline uvádí, že druhý díl Jokera může v budoucnu vzniknout. Díky obrovskému finančnímu profitu se zkrátka jedná o lákavou možnost. Phillips s Phoenixem sami v několika rozhovorech přiznali, že pokud by se našel ten správný náměť pro dvojku, nejspíš by do toho šli znovu.

Joker má kromě finančních úspěchů a rekordů (vůbec první mládeži nepřístupný film, který vydělal miliardu dolarů) také velké šance na Oscarech. Film vyhrál prestižní festival v Benátkách a i přes určitou kontroverzi a názorový rozkol mezi kritiky se očekává, že bude nominován na řadu cen, přičemž největší šance se dávají Phoenixovi za hlavní hereckou roli.