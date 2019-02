Colette: Příběh vášně nemá pořádnou zápletku, přesto funguje

Keira Knightleyová si ráda vybírá role emancipovaných žen, které se nějakým způsobem zapsaly do historie. Ať už jde o fikci (Pýcha a předsudek) či skutečné příběhy (Anna Kareninová, Kód Enigmy). Tentokrát si vybrala ztvárnění neobyčejné, umělecky nadané a společensky ne zcela konvenční Francouzky jménem Sidonie-Gabrielle Colette. Jde o precizní životopisné drama s dostatkem nápadité konverzace a výbornými herci v hlavních rolích. Ničím speciálním však Colette: Příběh vášně nevyčnívá.

Ve dvaceti letech opustí venkov a odstěhuje se do Paříže se svým novomanželem Willym (Dominic West), který je uznávaným literátem. Na bohémské velkoměsto 20. století a rozhýřeného manžela si Colette (Keira Knightleyová) musí zprvu zvykat, jakmile se ale usadí začne se v ní probouzet nejen literární talent, ale také její nespoutaná osobnost.

Colette pomůže manželovi v nouzi a napíše pod jeho pseudonymem román o Claudine. Z publikace se okamžitě stane bestseller a Willy je slavným. Trailer nás láká na to, že Colette bude s ním svádět boj o autorství svých příběhů, přičemž bude do toho zapletena také romantická linka s dalšími ženami. To je sice pravda, ale film se věnuje mnoha dalším věcem. Dalo by se říct, že je jakousi snůškou různých životních strastí a radostí rané kariéry Colette. Nějakou hlavní zápletku tedy nečekejte, režisér Wash Westmoreland (Pořád jsem to já) prostě předhazuje turbulentní soužití Colette s Willym na několika úrovních, nejen na té pracovní.

Herecká chemie nejsilnější stránkou

Jádrem filmu každopádně je jejich vzájemný vztah a postupné dozrávání Colette v nezávislou ženu. Tvůrcům se obsazení obou hlavních rolí podařilo na jedničku. West si postavu Willyho podmaňuje od samého začátku. Srší sebevědomím, vychytralostí a typicky mužskou ješitností, kterou dává okázale najevo. Před Colette si flirtování a nevěru s jinými ženami obhájí jako by se nechumelilo. Lidsky je to špatné, ale Willy vždy dokáže svou myšlenku "jsme prostě muži jednající na základě jednoduchých pudů" do slov tak pěkně zaobalit, že i přes zjevně špatný charakter si jeho postavu oblíbíte. Žije si zkrátka jako bohém, dokáže využít své chytrosti a každé jeho rozhodnutí má většinou nějaký postranní úmysl.

Nicméně vůči Colette nemůže tohle chování vydržet věčně. Knightleyová už od začátku tasí zapamatovatelné fráze ("Jsi čitelný jako horní řádka u očaře"). Její důvtip z ní dělá silnou osobnost, která se Willymu vyrovnává. To mezi nimi zákonitě vyvolává neustálé souboje. On je vypočítavý a chce její příběhy podojit na maximum, i kdyby ji měl zamknout do pokoje s inkoustem a kusem papíru. Ona si začne uvědomovat svou hodnotu, ale hlavně se jim inspiruje a pár jeho vzorců chování převezme za své. Rozhodně tedy není žádným svatouškem a už vůbec ne "utlačovaným otrokem na psaní románů".

Jejich vzájemná herecká chemie nejvíce vyniká ve vztahové rovině a skandálech, které slavný pár vytváří. Různé aféry možná někdo bude vnímat melodramaticky, kupříkladu jeden vztahový trojúhelník má ale pořádnou jiskru a především poměrně sofistikované vyústění.

Směsice, která drží pohromadě

Z pohledu dobové stylizace je místy vidět, že film nedostal moc velký rozpočet. Ono ale zachytit historickou Paříž včetně bujarého Moulin Rouge není zrovna levnou záležitostí. Naštěstí se děj hojně odehrává i na venkově, kde je přirozeně snazší zastřít fakt, že postavy opravdu nejsou v Paříži.

Westmoreland se primárně nezaměřil ani na jeden aspekt příběhu, který může nabízet boj o emancipaci a nezávislost či odvahu a odhodlání změnit společnost anebo právě čistě jen literární příběh o jedné neobyčejné ženě, která se rvala za svá práva. Je to směsice všeho, která však drží po celou dobu pohromadě.

Díru do světa Colette: Příběh vášně neudělá, scénář zkrátka není napsaný, tak, že by zvýraznil výjimečnost a jinakost slavné spisovatelky (asi i proto, že film zachycuje hlavně začátky a až na konci vlastně vzniká kompletní Colette), diváky historických dramat ale pár duchaplnými konverzacemi a jiskřením mezi hlavními postavami jistě uspokojí.