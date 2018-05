Deadpool 2: zábavnější, brutálnější a překvapivě melodramatický

Jsou to jen tři týdny od premiéry nejočekávanějšího filmu roku Avengers: Infinity War, a komiksovým nadšencům byla znovu naservírována pořádná porce zábavy. Deadpool 2 zdárně navazuje na první díl. V lecčems je mu podobný, ale v několika věcech také docela odlišný. Neodmyslitelná konstanta filmu jménem Ryan Reynolds však drží vše pevně pohromadě a fanoušci se budou v kinech tetelit blahem.

Když před dvěma lety vtrhl do kin v období Valentýna šílený nesmrtelný antihrdina s prořízlou hubou hláškující ostošest, šlo o velký hit a hlavně revoluci v komiksových filmech. Představitel hlavní postavy Ryan Reynolds zkrátka uhodil hřebík na hlavičku.

Očekávání od druhého dílu tedy byla velká. Deadpool se s tím však moc nemazal, a i přes změnu režiséra (Tima Millera vystřídal David Leitch, který stojí za Johnem Wickem nebo Atomic Blonde) víceméně navázal tam, kde skončil. Toho, co bylo v jedničce, je ve dvojce ještě víc. A funguje to. Reynolds pochopil, že divákům tohle bude stačit, a díky většímu rozpočtu mohl přitlačit na pilu.

Přitlačil zejména v humoru. Ač to možná zní k neuvěření, dvojka je dvakrát tak zábavnější než jednička. Ať už jde o trefné hlášky, infantilní vtipy, sprostou rétoriku, sexuální narážky nebo znovu metakomentování, které se dotýká nejen samotného světa komiksu, ale vůbec celého dění kolem Hollywoodu. Kdo se v aktuální popkultuře orientuje, rozhodně to ocení.

Kousek "rodinného dramatu"

Málokdo však čekal, že druhý Deadpool se bude mimo jiné silně soustředit na rodinné a přátelské vazby. Když je ve hře osud malého, zmateného a osamoceného mutanta lačnícího po krvi, je to Deadpool, kdo se ho ujme a pokusí se ho vrátit na tu správnou cestu. Ano, paradoxně hrdina, u nějž je brutalita, byť humorně zaobalená, jeho charakteristickou vlastností.

Film v určitých scénách působí překvapivě hodně melodramaticky a klišovitě, naštěstí je ale frekvence humoru tak častá, že to nesklouzne do neúnosné podoby a divák to může snadněji ignorovat. Úvod podobně jako v jedničce začíná retrospektivně, tentokrát se ale do přítomnosti vrátíme mnohem dříve. A když nakonec dojde ke složení nového týmu X-Force, jak už ukazoval trailer, rozjede se vše ještě na vyšší obrátky.

Může za to nejen samotný Deadpool, ale především jeho nová parta podivínů. Z té nejvíce vyčnívá Domino (Zazie Beetzová), jejíž věčné sázení na paní štěstěnu vypadá na plátně opravdu působivě. Na výbornou se ale předvedl i Cable (Josh Brolin), jehož motivace ve filmu je jasná a přímočará, přesto svou vážností do toho mixu různorodých magorů-superhrdinů dokonale zapadá. Mírným zklamáním je pouze fakt, že zhruba polovina jeho záběrů už byla v trailerech.

Spousta překvapivých momentů

Tvůrci Infinity War během filmové kampaně silně apelovali na to, aby fanoušci ctili zásadu nespoilerování příběhu. Šlo jim o to, aby diváci až v samotném kině odhalili většinu překvapení. U propagace Deadpoola sice nic podobného nebylo, ale vězte, že vás čeká plno překvapení. Pozorní diváci si pak například všimnou i jednoho hvězdného camea.

Co se týče samotné akce, z pohledu nápaditosti se dvojka jedničce možná úplně nevyrovná, zato brutální stránkou ji naprosto předčí. Film zkrátka naplno využívá toho, že studio Fox mu znovu přiřadilo erkový rating (mládeži nepřístupné). K tomu navíc tvůrci vybrali trefné písničky a ani na poli soundtracku tak nemůže být řeč o nějakém zklamání, ba naopak.

Sázka na jistotu

Nějaké zásadnější minusy se hledají opravdu těžce. Sázce na jistotu budete těžko něco vyčítat, obzvlášť když hlavní přednosti z jedničky (hlášky, metahumor a jednoduše morbidně vymazlený charakter Deadpoola) jsou ještě více zvýrazněny. Film sice už nemá ten převratný, revoluční nádech svého předchůdce, ale s tím se muselo počítat.

Reynolds kráčí po dobře vyšlapané cestičce z před dvou let a mezitím si dovolí pár překvapivých osobnostních změn se závanem určité dojemnosti a vážnosti. V závěru pak dává jednoznačně najevo, že se se svou postavou rozhodně v nejbližší době loučit nehodlá, a to je jedině dobře.