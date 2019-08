Disney pořádal výstavu, představil nový obsah k marvelovkám či Star Wars

Filmové studio Disney pořádalo pro fanoušky od pátku do pondělí výstavu a diskuzní panely D23 Expo v Anaheimu, na kterém odhalilo řadu nových informací a záběrů ohledně svých nadcházejících projektů. Středem pozornosti bylo také bližší představení streamovací služby Disney+.

Streamovací platforma Disney+ bude v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu oficiálně spuštěna 12. listopadu tohoto roku. Do České republiky pravděpodobně zavítá někdy ve druhé polovině roku 2020.

Disney láká na svou službu, jež má být přímým konkurentem Netflixu, pohledným trailerem, kde se "chlubí" svou rozsáhlou knihovnou. Divákům bude k dispozici kolem 500 filmů a až sedm tisíc epizod různých seriálů. To vše za cenu od sedmi dolarů za měsíc (asi 160 korun).

Kupa seriálových marvelovek či Obi-Wan

Na Disney+ se objeví například hraná verze pohádky Lady a Trump či vánoční komedie s Annou Kendrickovou a Billem Haderem Noelle. Jinak se ale většina novinek týkala chystaných seriálů. Ze světa Star Wars se mohou diváci těšit na Mandaloriana, ke kterému vyšel nový trailer, a oficiálně byl rovněž potvrzen návrat Ewana McGregora do role Obi-Wana Kenobiho, který dostane svůj vlastní seriál.

Ještě více novinek přinesla divize komiksového Marvelu. K už dříve potvrzeným seriálům The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If...? a Hawkeye byly oznámeny další tři: Ms. Marvel, Moon Knight a She-Hulk. Zároveň studio prozradilo, že jednotlivé série budou mít zpravidla šest epizod.

Here's your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3 - Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019

Během Expa vypustil Disney také nové informace a záběry k nadcházejícím filmům. Kromě nového traileru k deváté epizodě Star Wars se fanoušci dočkali pársekundových záběrů z Black Widow. Marvelovky pak posílí Jon Snow (Kit Harrington) ze seriálu Hra o trůny, který byl obsazen do The Eternals. Oznámena byla rovněž premiéra druhého dílu Black Panthera, jež je stanovena na květen 2022.

Krátké klipy mohli návštěvníci v Anaheimu vidět k dobrodružné komedii Jungle Cruise s Emily Bluntovou a Dwaynem Johnsonem či k hrané pohádce Mulan. K vidění je i první fotografie Emmy Stoneové v roli Cruelly de Vil. Film bude mít premiéru 28. května 2021.

Just Announced: @iamjamiefoxx and Tina Fey will lead the cast of #PixarSoul, coming to theaters June 19, 2020. Here's a first look at their characters, Joe Gardner and 22, and a new piece of concept art. #D23Expo pic.twitter.com/hlplMBhWud - Pixar (@Pixar) August 24, 2019

Pixar se vrací k originální tvorbě

Z animovaných filmů informoval Disney o nové fantasy pohádce Raya and the Last Dragon a poodhalil, čím se bude zabývat příběh Ledového království 2. Zodpovězena má být například otázka, proč má kouzelné schopnosti jen Elsa, a nikoliv i její sestra Anna.

Animovaná divize Pixar pak pošle příští rok do kin dva originální filmy Soul a Onward. Studio tak opouští strategii posledních let, jež se zaměřovala spíše na pokračování úspěšných značek: Hledá se Dorry, Úžasňákovi či Toy Story.

A kromě oznámení nových filmů a seriálů představilo studio také plány na výstavbu nových částí zábavních parků. V Kalifornii například vyroste nový komplex Avengers, kde bude hlavní a největší atrakcí Spider-Man.