Django a Zorro v jednom filmu? Tarantino má zájem

V srpnu vstoupí do kin nový snímek Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, který měl premiéru na festivalu v Cannes. Podle zdrojů serveru Collider už se ale renomovaný režisér pomalu věnuje novému projektu. Vrátit by se mohl zpátky ke svému dosud nejvýdělečnějšímu snímku Nespoutaný Django.

Western z roku 2012, za který Tarantino vyhrál Oscara za scénář, měl později své komiksové pokračování, v němž se hlavní hrdina, jehož ve filmu ztvárnil Jamie Foxx, spojil s legendárním Diegem de la Vegou neboli Zorrem.

Scénář k filmové adaptaci komiksu připravuje stand-upový komik Jerrod Carmichael (The Carmichael Show), několik zdrojů Collideru ale tvrdí, že Tarantino se k projektu rovněž přidal, i když zatím není jasné, jestli bude snímek režírovat.

Příběh Django/Zorro se odehrává několik let po událostech ve filmu Nespoutaný Django. Nebojácný pistolník je stále lovcem odměn a od té doby, co byl na východě na něj vydán zatykač, se raději zdržuje na západě. Svou manželku Broomhildu usadil v Chicagu a při jedné ze svých výprav narazí na zestárlého Diega de la Vegu (Zorra), se kterým si okamžitě padne do noty. Django mu nakonec pomůže na misi osvobodit místní domorodce z otroctví.

Zájem Tarantina o pokračování příběhu Djanga byl patrný už v roce 2014, kdy na veřejnost prosákla jeho e-mailová korespondence s produkční ředitelkou studia Sony Amy Pascalovou. Předmětem jejich konverzace byl právě potenciální film Django/Zorro.

Sám Tarantino mimo jiné před časem avizoval, že stále počítá s natáčením Star Treku, ke kterému už napsal scénář. V minulosti prohlásil, že natočí deset filmů a poté s filmařinou skončí. Tenkrát v Hollywoodu bude jeho devátým filmem. Je tedy otázkou, jestli své slovo poruší a natočí jak Star Trek, tak případně i Django/Zorro, anebo zůstane jen u podílení se na scénáři.