Do kin přichází film Skleněný pokoj. Hlavní roli představuje vila Tugendhat

Premiéra filmu Skleněný pokoj režiséra Julia Ševčíka, který se natáčel převážně v brněnské vile Tugendhat, se uskuteční 14. března. Slavnostní předpremiéru snímku s mezinárodním obsazením mohou diváci vidět 12. března v brněnském kině Scala. Kromě filmu při té příležitosti uvidí i výstavu kostýmů, které pro jeho natáčení navrhla výtvarnice Katarína Štrbová Bieliková. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou médiím rozeslala za tvůrce filmu Jana Šafářová.

Hlavní dějovou linii tvoří fiktivní milostný příběh, který se odehrává v Brně, především pak ve vile, ve filmu nazvané Landauer. Snímek podle knižní předlohy Simona Mawera je inspirovaný dramatickými událostmi 20. století a vznikem architektonického skvostu.

Hlavní roli hraje nizozemská herečka Carice van Houtenová, známá ze seriálu Hra o trůny a válečného dramatu Valkýra. Švédská herečka Hanna Alströmová ztvárnila Liesel. Hrála například ve dvou pokračováních úspěšné akční komedie Kingsman. Další role obsadili dánští herci Claes Bang a Roland Møller. Českou hereckou scénu zastupují Karel Roden, Karel Dobrý, Jana Plodková, Martin Hofmann a další. Ve filmu herci mluví britskou angličtinou. V českém dabingu se objeví například Aňa Geislerová, která svůj hlas propůjčí Hanně Alströmové.

Režisér, někteří herci a čtenáři knihy se shodují na tom, že hlavní roli fiktivního příběhu hraje přímo vila. "Když jsem si poprvé přečetla scénář, nadchlo mě, že vila je vlastně hlavní postavou celého příběhu. Skleněný pokoj je jakousi metaforou transparentnosti. Ve vile se nic neukryje," říká herečka van Houtenová. "To, jestli vás tato budova nadchne, záleží na tom, jakou architekturu máte rád. Já bych si toto místo vybral k životu kdykoli. Úplně mne to uchvátilo," řekl herec Claes Bang.

Autorovi předlohy Mawerovi byla inspirací vila Tugendhat. Nevypráví ale reálný příběh vily ani rodiny Tugendhat. "Vilu jsem navštívil dvakrát. Při první návštěvě mě nadchla. Pak jsem navštívil znovu a začal jsem vymýšlet příběh. Nechtěl jsem psát o skutečné rodině, která tu žila," řekl Mawer. I proto byl výběr místa natáčení pro Ševčíka jednoduchý. "Chtěl jsem, aby do filmu přešla autentická atmosféra mimořádného prostoru vily, která se navíc proměňuje v čase. V zimě, když venku opadají stromy a sklo zamrzne, je skleněný pokoj trochu děsivý a černobílý. V létě je prosvětlený a působí až nadpozemsky krásně," řekl Ševčík.

Kniha Skleněný pokoj získala v roce 2009 nominaci na prestižní Man Bookerovu cenu. V Brně na jejím základě vznikla divadelní hra, kterou před třemi lety mělo v repertoáru Městské divadlo Brno v režii a dramatizaci Stanislava Moši. Inscenace podle webu divadla nasbírala 55 repríz.

Vilu manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 a 1930 projektoval proslulý Ludwig Mies van der Rohe. V letech 2010 až 2012 prodělala vila památkovou obnovu, vrátila se do podoby z 30. let minulého století.