Do scenáristické soutěže se přihlásilo přes sto lidí. Mezi texty převažují dramata

Do scenáristické soutěže Filmové nadace se letos přihlásilo 110 žadatelů se 106 texty. Převažují dramata, kterých je 58, jen dvacet je komedií a 19 pohádek a rodinných filmů. Vítězové budou vyhlášeni na festivalu v Karlových Varech, nadace mezi ně rozdělí kolem 800 tisíc korun. Za 13 let činnosti nadace podle oceněných scénářů vzniklo 11 filmů. Nadace to uvedla v tiskové zprávě. Kolem stovky žádostí eviduje nadace pravidelně.

Ocenění má dvě kategorie - ta hlavní, která posuzuje dosud nerealizovaný scénář, je určena všem scenáristům bez rozdílu věku. Hvězda zítřka je kategorie pro začínající autory do 33 let, kteří dosud nemají realizovaný žádný scénář celovečerního filmu.

"Celkem 75 scenáristů obeslalo svými pracemi hlavní kategorii, 35 jich soutěží v kategorii Hvězda zítřka. Stejně jako v předchozích ročnících podávali někteří autoři více žádostí. Maximum je šest žádostí od jednoho autora, čtyři autoři zaslali dvě žádosti, deset žádostí mělo dva spoluautory, dvě pak dokonce tři spoluautory," uvedl Martin Chalupský, předseda správní rady Filmové nadace.

V loňském roce mohli diváci zhlédnout v kinech film Domestik scenáristy a režiséra Adama Sedláka, jehož námět nadace ocenila v roce 2015. Koproducentem byla Česká televize. Letos v dubnu bude mít premiéru snímek Teroristka v hlavní roli s Ivou Janžurovou. Scénář Radka Bajgara, jenž se ujal i režie, nadace ohodnotila v roce 2017. Koprodukčně film podpořily innogy a Česká televize; ti jsou vedle Barrandov Studia partnery Filmové nadace.

Letos se plánuje natáčení tří filmů podle scénářů oceněných nadací, které se divákům představí v roce 2020. Životopisné historické drama Šarlatán, k němuž napsal scénář Marek Epstein, bude režírovat Agnieszka Hollandová. Snímek je inspirovaný skutečným osudem lidového léčitele Jana Mikoláška. Psychologicky laděné drama Modelář podle scénáře Petra Zelenky, jenž se chopí i režie, zachycuje návrat hlavního hrdiny do českých poměrů a je i zprávou o poněkud opožděném zrání mladého muže, o utváření přátelských a milostných vazeb a o hledání místa ve světě.

Historické drama Kryštof podle scénáře Kristiána Sudy a v režii Zdeňka Jiráského vypráví příběh dospívajícího chlapce, který se odehrává po únorovém převratu v roce 1948. Zamýšlí se nad různými podobami lidské pomoci, empatií a obětováním se pro druhé.