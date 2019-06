Dokument režiséra Rona Howarda nahlédne do života Pavarottiho

Oscarový režisér Ron Howard v dokumentu Pavarotti nabízí pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho. K dispozici měl velké množství soukromých nahrávek od přátel, spolupracovníků i od rodiny, ze kterých sestavil téměř dvouhodinový portrét jednoho z nejlepších tenorů historie, od jehož úmrtí v září uplyne 12 let. Do tuzemských kin dokument dorazí 11. července. Za distribuční společnost Bontonfilm o tom informoval Lukáš Vedral.

Snímek ukazuje Pavarottiho jako pěvce, který přiblížil operu nejširšímu publiku, i jako člověka, který toužil skloubit umělecké ambice s obyčejnou láskou a životem. Režisér Howard, který mimo jiné natočil filmy jako Čistá duše, Apollo 13, Šifra mistra Leonarda nebo Rivalové, pracoval s unikátními záběry a osobními hovory s Pavarottim, z nichž většina ještě nebyla zveřejněna. "Nejsem ani trochu znalec opery. Pavarottiho jsem musel studovat a objevovat. To, co jsem se naučil a dozvěděl, mě ohromilo, a prostě to vyprávím a předávám dále," uvedl Howard.

Kromě vystoupení se Howard a jeho tým zaměřili také na rozhovory. Pročesali archivy, aby v rozhovorech, které Pavarotti poskytl v televizních pořadech a časopisech, nalezli co nejzajímavějších informace. Poté štáb provedl mezi dubnem 2017 a červnem 2018 celkem 53 nových zevrubných rozhovorů. Ty zprostředkovaly nejen pohledy Pavarottiho manželek, rodinných příslušníků, žáků a pěveckých kolegů z operního i rockového světa, ale také manažerů, pořadatelů a odborníků na marketing.

"Zvláště výjimečné mi připadaly rozhovory s rodinou. Jde o emotivní konverzace a podstoupit je pro ně nebylo snadné. Jsem jim ale vděčný, protože si myslím, že příběhu dodávají spoustu lidskosti. Právě to dělá ze snímku něco víc než jen představení toho, jak skvělým byl Pavarotti zpěvákem," sdělil Howard.

Dokument se věnuje i charitativním akcím, například sérii koncertů s názvem Pavarotti a přátelé v roce 1992, která vyústila v přátelství s hudebníkem a filantropem Bonem z kapely U2. Ve filmu Bono vypráví, jak mu slavný pěvec začal volat do Dublinu a neúnavně na něho tlačil, aby napsal píseň pro koncert na podporu bosenských dětí v nejhorších chvílích bosenské války. "Luciano je jedním z nejlepších citových zápasníků... takže jsme samozřejmě skončili v Modeně," konstatoval Bono. Výsledkem byla píseň Miss Sarajevo, k níž Pavarotti pro U2 nazpíval vokály.