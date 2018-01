Fanoušci zase spekulují: Vrátí se Obi-Wan?

Prostřední díl nové trilogie Star Wars s podtitulem Poslední z Jediů už v kinech celosvětově utržil zhruba 1,2 miliardy dolarů. Produkci filmů z tohoto universa ale studio Disney chystá razantně rozšířit a na svět znovu vypluly spekulace o možném spin-offu pro populární postavu Obi-Wana Kenobiho, kterého ztvárnil Ewan McGregor. Ten by se tomu nebránil.

Na konci tohoto roku vyjde druhý spin-off (po Rogue One) ze světa Star Wars, který se bude věnovat postavě populárního pašeráka Hana Sola. Film ponese název Solo: A Star Wars Story. V roce 2019 pak Disney ukončí aktuální trilogii a přednedávnem ohlásilo, že svěřilo režisérovi Rianu Johnsonovi, jenž natočil aktuální osmou epizodu Poslední z Jediů, zcela novou trilogii.

Ale tím Disney ve svých plánech nekončí. V řešení momentálně jsou nové spin-offy, které zaplňují dvouletou mezeru mezi jednotlivými hlavními díly trilogie. Ten nejnovější by mohl vyjít v roce 2020, tedy po skončení deváté epizody.

Ačkoliv prezidentka LucasFilmu Kathleen Kennedyová kdysi naznačila, že by se fanoušci mohli dozvědět už v létě 2017 jméno onoho třetího spin-offu, stále nic nebylo oznámeno. Velkým přáním mnoha je příběh o Jediovi Obi-Wanu Kenobim, který se objevil ve dvou předešlých trilogiích.

A s tím by neměl problém ani samotný představitel Obi-Wana Ewan McGregor, který si v prequelové trilogii svou postavu zamiloval a už několikrát prohlásil, že by s ní nerad nadobro skončil.

To ostatně znovu potvrdil v rozhovoru s Yvonne Villarrealovou z LA Times, která se ho během předávání Zlatých glóbů zeptala na spekulace o tom, že by se spin-off s Kenobim mohl uskutečnit.

"Jsou to jen spekulace. Vím, že se o tom hodně diskutuje. Rád bych si Obi-Wana znovu zahrál, ale vím o tom asi tolik, co vy," odpověděl McGregor. Šestačtyřicetiletý skotský herec si na glóbech převzal cenu pro Nejlepšího herce v minisérii nebo TV filmu za svůj výkon ve třetí řadě seriálu Fargo. Krátce se vyjádřil i o Posledním z Jediů. "Podle mě to byl opravdu povedený film. Hodně se mi líbil," komentoval stručně.

Domlouvá už Disney režiséra?

Veškeré informace o možném příběhu populárního Jedie LucasFilm respektive Disney tají. Koncem minulého roku ale přece jen prosákly na povrch zprávy o tom, že se studio snaží k projektu uvázat Stephena Daldryho, který v minulosti režíroval Billyho Elliota, Hodiny nebo Předčítače.

Ve hře jsou nicméně i samostatné filmy s jinými postavami. V plánech figurují také příběhy kolem mistra Yody či lovce odměn Boby Fetta.