Febiofest představí nový sitcom od tvůrců seriálu Most!

Na filmovém festivalu Febiofest se v úterý večer v pražském CineStar Anděl uskuteční premiéra nového sitcomu Všechno je jinak, za kterým stojí tvůrci seriálů Most!, Autobazar Monte Karlo a Okresní přebor Jan Prušinovský a Vladimír Škultéty. První díl seriálu o lidech v reklamní agentuře odvysílá internetová televize Mall.tv 28. března. Na Febiofestu za účasti herců a štábu promítnou všech šest epizod, po kterých bude následovat diskuse.

Promítání bude v 19.30 předcházet příchod na červený koberec. Členy delegace budou herečka Eliška Křenková, herci Kryštof Hádek, Jan Strejcovský a Viktor Tauš, režiséři Prušinovský a Škultéty a producenti Milan Kuchynka a Ondřej Zima.

Tuzemskou premiéru bude mít na Febiofestu také polsko-česko-slovenský koprodukční film Milost, který byl poprvé uveden na filmovém festivalu v Montrealu v hlavní soutěži. Snímek polského režiséra Jana Jakuba Kolského zachycuje dramatické období polských dějin. Vypráví příběh rodičů snažících se vyrovnat se ztrátou syna v nově nastoleném poválečném režimu. Na tíživou minulost je nahlíženo pohledem jejich sedmnáctiletého vnuka. V Česku do kin film vstoupí 16. května.

Do programu letošního mezinárodního filmového festivalu Febiofest, který byl zahájen 21. března, bylo zahrnuto 156 filmů. Zahraničním hostem bude dánský oscarový režisér Bille August, který za svůj snímek Pelle Dobyvatel dostal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Letošní ročník festivalu se bude konat do 29. března v Praze a od 1. do 18. dubna v regionech. Festival uvádí široký výběr filmů od nových celovečerních přes dokumentární po zdigitalizované klasické filmy. Některé z filmů distributoři neplánují po festivalu dát do kin, a tak je pro diváky festival možná jedinou možností vidět je v ČR na velkém plátně.