Festival Íránci zahájí 15. ledna film Prase

Film Prase režiséra Maního Haghíghího, který se dostane i do české distribuce, zahájí 15. ledna v kině Lucerna pražskou část festivalu Íránci. Haghíghí, kontroverzní postava íránského filmového světa a autor úspěšných snímků Skromné pohoštění a Příchod draka, bude jedním z hostů festivalu. Soutěžní přehlídka třicítky významných íránských filmů posledních let v Praze skončí 20. ledna. Poté se festival přesune do Brna (22. až 23. ledna) a Bratislavy (24. až 26. ledna). Za pořadatele o tom informoval Vojtěch Frajt.

"Íránský film je pro Asii tím, čím je francouzský film pro Evropu. Dokáže zaujmout nejlepší festivaly a má silné domácí i zahraniční publikum," uvedl Ivan Hronec, ředitel společnosti Film Europe, která snímek Prase uvede 24. ledna do českých kin.

Většina z íránských filmů, které měly premiéru v Cannes, Berlíně, Benátkách, Locarnu, Amsterdamu a na dalších prestižních světových festivalech, bude v České republice a na Slovensku uvedena poprvé. V hlavní programové sekci celovečerních filmů bude například uveden snímek Tři tváře v Íránu zakázaného režiséra Džafara Panahího. Film byl uveden v hlavní soutěži v Cannes a získal cenu za nejlepší scénář. Režisérem dalšího filmu Rudá země, který vznikl v česko-íránské koprodukci, je Abbás Amíní, vítěz 6. ročníku festivalu Íránci.

O cenu za nejlepší dokument bude soutěžit šest snímků, které sklidily úspěch na významných festivalech dokumentárních filmů. Letos jsou důležitým tématem této sekce ženy. Například dokument Ženy s náušnicemi ze střelného prachu představuje iráckou novinářku, která sbírá šokující příběhy syrských a iráckých žen ve válce proti Islámskému státu.

Výrazné mladé filmařské hlasy představí soutěžní sekce krátkých filmů. Programová sekce Průkopníci je letos věnována filmům Mohammada Alího Talebího. Tento režisér, oceňovaný za své snímky o dětech Botička, Pytel rýže a Vrba a vítr, nejenže přijede uvést své filmy, ale bude i předsedou mezinárodní poroty v soutěžní sekci celovečerních filmů.

Festival nabídne bohatý doprovodný program. Návštěvníci kina Světozor si budou moci až do konce ledna prohlédnout výstavu 58 filmových plakátů ze zlaté éry íránského filmu. Na zájemce čeká setkání s několika z dalších tvůrců íránské filmové scény. Mezi nimi bude i Hadí Mohaghegh, režisér snímku Na tomto místě, jednoho ze soutěžních filmů v hlavní programové sekci. Mohaghegh je považován za stoupající hvězdu íránského filmu, která se v posledních letech ukazuje na řadě světových přehlídek.

Celý program je dostupný na stránkách festivalu www.iranci.cz. Režisér nebo režisérka vítězného filmu získá pro svůj příští film deset dní postprodukce v pražském studiu Magic Lab.