Festival krátkých filmů vyhrál polský snímek Třas

Hlavní cenu Festivalu krátkých filmů Praha dostal polský snímek Třas (Tremors). Cenu osobně za svůj krátkometrážní debut převzal režisér Dawid Bodzak. Porota na jeho snímku ocenila silnou autorskou vizi a hluboce poetický pohled na křehkost a odolnost v dospívání. Do letošní mezinárodní soutěže bylo vybráno dvacet filmů, festival od 23. ledna uvedl přes sto krátkých filmů ze 30 zemí.

Dvě zvláštní uznání poroty získal norský filmu Kámen k zemi nespěchá, režisérky a scenáristky Kerren Lumer-Klabbersové. Porota se takto rozhodla podle svých slov za "filmové vyjádření postavy prožívající emoční zmatek při překonávání deprese a návratu do běžného života". Film Kámen k zemi nespěchá nabízí nekonvenční pohled na depresi a prostřednictvím hravého vyprávění zprostředkovává vhled do lidského nitra. Všechny porotce si také získal herecký výkon Fredrika Stenberga Ditlev-Simonsena, a proto se rozhodli právě za jeho herectví udělit filmu druhé ocenění.

V pátek byly oceněny také filmy v národní soutěži. Její hlavní vítěz stejně jako nejlepší mezinárodní film získává odměnu 2000 eur. Jako nejlepší český snímek porota vybrala film Cukr a sůl režiséra Adama Martince. Porota ocenila, že "film pojednává o otázkách života a smrti s humorem".

Trailer k filmu Třas:

Národní porota se rozhodla také udělit zvláštní uznání filmu Rekonstrukce v režii Jiřího Havlíčka a Ondřeje Nováka "za to, že jeho tvůrci nalezli pro svůj námět přesnou formu." Snímek, který je režisérským debutem obou tvůrců, je inspirovaný skutečným případem vraždy bezdomovce dvěma mladíky. Loni se s ním autoři dostali do soutěže na festivalu v Locarnu, což se českému filmu předtím nepodařilo 17 let.

Scénář filmu kombinuje prvky dokumentu a fikce. Vychází z reálného případu vraždy bezdomovce spáchané dvojicí teenagerů v roce 2015 a následného vyšetřování. Jeden z pachatelů činu, sedmnáctiletý Olda, čeká na soud ve vazební věznici pro mladistvé, a jeho jednotvárný život protínají vzpomínky na policejní rekonstrukci činu. Autoři filmu se vyhnuli explicitnímu zobrazení činu a příběh jim tak slouží především jako nástroj pro obecný komentář k fenoménu bezdůvodného násilí.

Cenu diváků si z festivalu krátkometrážních filmů odnáší belgický režisér Sebastien Petretti za snímek Ať to slyší i mimozemšťani (Make Aliens Dance), rodinné drama, které odkrývá vtipnou formou svět postav jedné ne příliš úspěšné muzikální rodiny. Ve filmu se objeví mimo jiné britský herec Colin Spaull, který si zahrál ve filmu Zběsilost Alfreda Hitchcocka.