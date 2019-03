Festival otrlého diváka zasáhne Žižkov již po patnácté

V pořadí již 15. ročník Festivalu otrlého diváka, jehož letošním tématem je konec světa, je po roce zpět. Přehlídka těch nejlepších špatných, vyšinutých a těžko popsatelných filmů proběhne od úterý 5. do neděle 10. března 2019 v žižkovském kině Aero. A bude se opět na co těšit.

Žižkovské kino Aero se v tomto týdnu stane bránou do světa obskurnosti a nevkusu. Proběhne zde totiž událost roku pro všechny milovníky pokleslé zábavy - 15. ročník Festivalu otrlého diváka, jehož tématem je letos konec světa. Dramaturgové festivalu si na šest dní připravili dávku těch nejlepších nejhorších filmů, které jsou k tématu apokalypsy k mání.

Celkem 16 projekcí obsahujíce nukleární války, zmutované hlavní hrdiny a také speciality, jako jsou fantasmagorický western, osmdesátková kultovka Rudá Sonja s Arnoldem Schwarzeneggerem, japonské animované porno příšer či nové pásmo komentovaných filmových ukázek nazvané Filmový hovnocuc. A nebude chybět ani oblíbený živý dabing.

Nebudou chybět legendární úchylárny jako Občan Toxík (známý též jako Toxický mstitel) z dílny legendárně špatné společnosti Troma, který bez zábran kombinuje porno, horor i snuff. Toxík je parodie na superhrdinu, jenž se při zachraňování Tromavillské školy před Plenkovým gangem ocitl uprostřed exploze, která jej uvrhla do alternativní dimenze plné zla. V Tromaville zatím Toxíkův zlý dvojník Noxík terorizuje celé město. Situaci nezvládají ani noví hrdinové - Delfíní muž, Vibrátor a Mastur Bator...

Jiným geniálně bizarním snímkem je Uzenáčova chýše. Vypráví o příchodu Božího syna na svět, aby hospasil a vytrhl z moci zlého ducha. Jenomže... Mesiáš vypadá jako Ladislav Gerendáš s afrem a vykoupení lidstva mu je ukradené, mnohem víc ho zajímá vyprodání jeruzalémských varieté. Jak dopadne panoptikální mecheche v zapadlé vesničce, jíž vládne pevnou rukou majitel saloonu Chaluhlav Uzenáč, který má syna Nastavila řečeného Kuřbuřt, nestydatou dcerku Choleru a chronickou zácpu, na kterou nezabírá ani poctivý mariachi šraml?

A ochutnávka zrůdností do třetice? Tak třeba snímek s všeříkajícím názvem Nukleární holomajzna. Poté, co jaderné bomby USA a SSSR proměnily značnou část území obou zemí v pustinu, velmoci došly k závěru, že tentokrát to opravdu přepískly. Napadl je jediný způsob, jak odvrátit totální Armageddon: Američané a Sověti si to musí vyřídit ručně. Z každé země je vybrán jeden šampion, oba byli odvezeni do lesíka ve Virginii a jejich zápas má rozhodnout, kdo válku nakonec vyhraje. Bizarnost filmu podrhuje i specialita Otrlce: živý simultánní dabing přímo v sále, který mají na svědomí Kafilerie Zawadská a Immanuel Lubrikant.

Je se nač těšit.