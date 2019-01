Festival Sundance uvede tři filmy, které prošly českým workshopem

Tři snímky, které prošly českým filmařským workshopem dok.incubator, uvede na přelomu ledna a února prestižní americký festival Sundance. Dokumenty budou uvedeny v mezinárodní soutěžní sekci, do které bylo vybráno 12 filmů. Za dok.incubator to sdělila Lucie Čunderliková. Dok.incubator je workshopem pro tvůrce dokumentárních filmů. Pomáhá se střihem, dramaturgií, ale soustředí se i na marketing a plánování distribuce tak, aby snímky uspěly na globálním trhu.

Prvním vybraným snímkem je The Disappearance of My Mother od mladého italského tvůrce Beniamina Barrese, dále dokument s názvem Lapü od kolumbijských filmařů Césara Alejandra Jaimese a Juana Pabla Polanca a třetím se stal brazilský film The Edge of Democracy od Petry Costy.

"Ze čtyřiadvaceti filmů, které v posledních třech letech prošly naším workshopem, se jeden dostal na shortlist Oscarů, jeden získal cenu Emmy, pět bylo vybráno pro Evropské Filmové Ceny EFA a čtrnáct soutěžilo na nejprestižnější světové přehlídce dokumentů IDFA. Na Sundance se dostalo celkem devět filmů, na kterých jsme od roku 2013 spolupracovali, a jeden z nich, gruzínský dokument The Machine Which Makes Everything Dissappear, si dokonce odvezl cenu za nejlepší režii," uvedla zakladatelka a ředitelka dok.incubatoru Andrea Prenghyová.

S českým programem jsou spojené i další tři dokumenty, které budou v lednu uvedeny na Sundance. The Magic Life of V a One Child Nation natočili bývalí účastníci workshopu a na filmu Advocate se podílela Yael Bittonová, jedna z lektorek.

Sundance Film Festival se každoročně odehrává v lednu v americkém Utahu a přitahuje pozornost filmových kritiků i tvůrců, neboť jde o největší festival nezávislých filmů v USA. Skládá se ze soutěžní sekce, která zahrnuje hranou i dokumentární tvorbu, a z části nesoutěžní. Rozvoj festivalu ovlivnilo spojení se jménem Roberta Redforda, který zde v roce 1981 založil Sundance Institute. V roce 2012 zde uspěl Bohdan Sláma s filmem Čtyři slunce, který jako první český tvůrce pronikl do hlavní soutěže.

Dok.incubator byl založen v roce 2010 ve spolupráci s festivalem DOK Leipzig jako think-tank poskytovatelů profesionálního vzdělávání. Spolupracuje také s českými filmaři a podílel se na významných tuzemských dokumentárních filmech. Jde například o dokumenty Planeta Česko, Švéd v žigulíku, Budovatelé říše či Central Bus Station.