Festival v Cannes má vlastní kampaň proti sexuálnímu obtěžování

Nadcházející filmový festival ve francouzském letovisku Cannes bude mít vlastní kampaň proti sexuálnímu obtěžování. Účastníci budou dostávat letáky požadující "vhodné chování", případným obětem či svědkům sexuálního obtěžování pak bude k dispozici horká linka. Právě na této přehlídce americký filmový producent Harvey Weinstein, jehož aféra stála na začátku globální kampaně proti sexuálnímu obtěžování, před 20 lety údajně znásilnil jednu z hereček.

Kampaň v pátek představil francouzský úřad pro rovnost pohlaví po spolupráci s organizátory festivalu.

"Jedno ze znásilnění, z nichž je Harvey Weinstein obviňován, se stalo v Cannes, takže festival nemůže zůstat nečinný," řekla státní tajemnice pro rovnost pohlaví Marlène Schiappaová. Společná kampaň ministerstva a festivalu zahrnuje písemná varování o dodržování pravidel vhodného chování a telefonickou linku pro oběti nebo svědky sexuálního obtěžování.

Deník The Guardian napsal, že tomuto kroku předcházela kritika, podle níž organizátoři festivalu nereflektovali otázky vyvolané hnutím proti sexuálnímu obtěžování Time's Up a skandálem kolem Weinsteina. V této souvislosti list zmiňuje také návrat dánského režiséra Larse von Triera na festival, který se koná od 8. do 19. května. Kontroverzního autora obvinila ze sexuálního obtěžování islandská zpěvačka Björk, která hrála v jeho filmu Tanec v temnotách.

Ze znásilnění během festivalu v roce 1997 obvinila producenta Weinsteina herečka Asia Argentová. Weinsteina z nevhodného chování během přehlídky v Cannes obvinily také například herečky Alice Evansová a Judith Godrècheová, píše The Guardian.

S úplně jinými problémy spojenými s letošním festivalem na Azurovém pobřeží se potýká keňská režisérka Wanuri Kahiuová. Její film Rafiki (svahilsky "přítel") o lásce mezi dvěma ženami měl mít na akci premiéru, keňské úřady to ale zakázaly, protože dílo má "jasný úmysl propagovat v Keni lesbické vztahy v rozporu se zákonem". V Keni hrozí za homosexuální pohlavní styk trest až 14 let odnětí svobody, napsala agentura AP.