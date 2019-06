Festival ve Varech uvedl zrestaurovaného Spalovače mrtvol.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech v sobotu slavnostně uvedl zrestaurovanou verzi filmu režiséra Juraje Herze a kameramana Stanislava Miloty Spalovač mrtvol. Digitálně upravený snímek, který patří mezi vrcholná díla české, respektive československé nové vlny, půjde do distribuce 11. července.

"Ten film to nikdy neměl lehké. Natočen byl v roce 1968, premiéra byla na jaře 1969. Pak putoval do pomyslného trezoru. Ale naštěstí se těm materiálům nic nestalo, a tak bylo možné hned v roce 1990 ho vrátit zpátky do kin. Pak se nám ale kina zdigitalizovala. A tak doufám, že nyní vracíme film na dlouhou dobu zpět do kin v digitální podobě," řekl při dnešním představení zrekonstruované verze filmu ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant.

Pokud by se film zrekonstruoval vloni, zaznělo dnes na festivalu, mohli by se ještě jeho opětovného představení zúčastnit režisér Juraj Herz i kameraman Stanislav Milota. Herz zemřel v loňském roce, Milota letos v únoru.

"Stanislav Milota se už nemohl podílet na restaurování Spalovače mrtvol osobně, ale bylo možné využít jeho poznámek. Takže to, co dnes uvidí nové generace diváků na plátnech kin, se maximálně blíží původní podobě filmu z konce 60. let," uvedl Bregant.

Spalovač mrtvol, hororová studie charakteru posedlého mocí, vznikl jako adaptace stejnojmenného románu Ladislava Fukse z roku 1967. Snímek poskytl mimořádnou příležitost hereckým představitelům - Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli a Vlastě Chramostové, pro kterou se role Kopfrkinglovy manželky stala nadlouho poslední filmovou rolí. Herečku měl pro její politické a společenské postoje komunistický režim za nepřítele.

Digitální restaurování filmu z daru Milady Kučerové a Eduarda Kučery realizoval MFF Karlovy Vary ve společnostech UPP a Soundsquare ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie. V letošním roce byly z daru manželů Kučerových digitálně restaurovány také Lásky jedné plavovlásky, které byly zařazeny do sekce Cannes Classics. Dalším připravovaným filmem pro digitální úpravu je Extase Gustava Machatého. Snímek natočil v roce 1932.

Digitální restaurování filmů prostřednictvím Národního filmové archivu a Státního fondu kinematografie už několik let kritizuje Asociace českých kameramanů, a to proto, že expertní skupina před časem vypracovala metodiku restaurování DRA - Digitálně restaurovaného autorizátu. V titulcích filmů ale není o této metodě, která se při obnově starých filmů používá, zmínka. Podle asociace si tak instituce přivlastňují práci kameramanů, kteří se na vzniku metody podíleli.