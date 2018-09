Film První člověk slízl ostrou kritiku. Rubio ho má za šílenost

Film První člověk, v němž oscarový režisér Damien Chazelle zpracoval příběh astronauta Neila Armstronga a mise Apollo 11, se stal krátce po uvedení na benátském festivalu terčem kritiky. Důvodem je skutečnost, že se ve snímku neobjeví scéna, ve které by Ryan Gosling v roli Armstronga umisťoval na povrch Měsíce americkou vlajku. Například podle bývalého prezidentského kandidáta a amerického senátora Marka Rubia je to "naprosté šílenství".

Film režiséra Chazella, který získal loni cenu americké filmové akademie Oscar za muzikál La La Land, se ve středu postaral o úvod festivalu v Benátkách. Ve Spojených státech jej diváci v kině uvidí poprvé až 12. října.

This is total lunacy. And a disservice at a time when our people need reminders of what we can achieve when we work together. The American people paid for that mission,on rockets built by Americans,with American technology & carrying American astronauts. It wasn’t a UN mission. https://t.co/eGwBq7hj8C