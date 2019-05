Fletcherův Rocketman je divokou jízdou životem Eltona Johna

Snímek režiséra Dextera Fletchera Rocketman vypráví o divoké životní etapě jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti Eltona Johna. Režisér Fletcher, který se podílel i na úspěšném snímku Bohemian Rhapsody, do hlavní role extravagantního hudebníka obsadil Tarona Egertona, v jehož podání ve filmu zazní hity jako Your Song, I'm Still Standing nebo Goodbye Yellow Brick Road. Film nazvaný podle skladby Eltona Johna Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time) vstoupí do českých kin 30. května.

Rocketman představený letos na festivalu v Cannes není jen oslavou talentu Eltona Johna, ale především sondou do jeho života snažící se ukázat, co ho přivedlo k závislosti na alkoholu, drogách a sexu. Naznačuje, proč si nerozuměl s rodiči a co pro jeho uměleckou dráhu znamenala spolupráce s textařem Berniem Taupinem, kterého ve filmu hraje Jamie Bell. Děj filmu začíná příchodem Eltona Johna do protialkoholické léčebny a retrospektivně zachycuje období, kdy se i přes úspěch cítil unavený a byl plný pochybností o sobě samém. Zobrazuje nástrahy showbusinessu i dlouho skrývanou homosexualitu.

"Taron je ohromující, je to, jako bych se díval na sebe v zrcadle. Dojalo mě to, při projekci jsem plakal," ocenil představitele hlavní role Elton John, který ohlásil závěr koncertní kariéry a letos 7. května údajně naposledy vystoupil v Praze.

Podle režiséra Fletchera Elton John četl scénář a věděl o vybraných hercích. "Přesto jsem s nervozitou čekal, co na výsledný sestřih řekne," řekl filmař, pro něhož prý byla jednou z nejobtížnějších otevřená erotická scéna Egertona a Richarda Maddena v roli Eltonova bývalého manažera Johna Reida.

Režisér Fletcher již s Eltonem Johnem pracoval jako dabér na filmu Sherlock Gnomes, ke kterému Elton John skládal hudbu. Filmový představitel Eltona Egerton si zase již v minulosti se skutečným Eltonem Johnem zahrál ve filmu Kingsman: Zlatý kruh.

"Bude zajímavé sledovat, jestli Rocketman sklidí stejný úspěch jako Bohemian Rhapsody. Ani příběh Eltona se na plátně nevyhnul jistému sentimentu, Egertonův výkon je ale strhující," uvedla filmová kritička Jana Podskalská.

Výrazné melodie a lyričnost Eltonových romantických balad mu zajistily pověst jednoho z největších hitmakerů všech dob. Za hudbu k filmu Lví král dostal Oscara. Za služby v hudbě a dobročinnost jej britská královna v roce 1998 povýšila do šlechtického stavu. Za 50 let prodal víc než 300 milionů desek. Mezi nejznámější alba patří Elton John (1970), Tumbleweed Connection (1970), Madman Across the Water (1971) či Made in England z roku 1995. Jeho hra na piano je ovlivněná klasickou hudbou a černošskými gospely.