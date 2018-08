Herecké hvězdy natočí aféru o sexuálním obtěžování

Trio hvězdných hereček Nicole Kidmanová, Charlize Theronová a Margot Robbie si společně zahraje ve filmu z novinářského prostředí. Příběh se bude točit kolem aféry někdejšího vlivného ředitele Fox News Rogera Ailese, který byl nařčen ze sexuálního obtěžování několika moderátorek z vysílání, což nakonec vedlo až k jeho rezignaci. Zprávu přinesl server The Hollywood Reporter.

V hlavních rolích by se měly objevit oscarové herečky Kidmanová (Hodiny, 2003) s Theronovou (Zrůda, 2004). První jmenovaná si zahraje moderátorku ranního zpravodajství Gretchen Carlsonoovu. Theronová zase ztvární Megyn Kellyovou, uznávanou politickou komentátorku, jež moderovala i televizní debatu mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou před prezidentskými volbami v roce 2016.

Obě ženy byly hlavním důvodem, proč nakonec z Fox Nes v roce 2016 odstoupil jeho dlouholetý ředitel Roger Ailes. Carlsonová, Kellyová, ale také několik dalších žen ze zpravodajství ho obvinily ze sexuálního obtěžování. Ze začátku se Ailese zastával majitel Foxu Rupert Murdoch, ale nakonec ho donutil rezignovat.

Jednu z vedlejších rolí dostane také Robbie (nominována na Oscara za Já, Tonya, 2018), která si zahraje produkční zpravodajství. Ve filmu se pak nejspíš dále objeví (zatím neobsazená) jména právě Murdocha, bývalé komentátorky Grety Van Susterenové a Murdochem vyhozeného moderátora Billa O'Reillyho.

Pád vlivného ředitele

Centrem příběhu však bude právě Ailes a jeho aféra, která nakonec vyústila v jeho odchod. Ailes byl pro Fox News důležitým členem, neboť měl pevné konexe s republikány, a jelikož je Murdochovo zpravodajství právě médiem nakloněným republikánské straně, výrazně tak pomohl v mediální kampani ke zvolení prezidentů Richarda Nixona, Ronalda Reagana a George Bushe.

Film zatím nemá žádný název a ani oficiální synopsi. Režie se ujme poměrně neznámý Jay Roach, který však v průběhu kariéry natáčel právě podobné snímky. Scénář píše Charles Randolph (Sázka na nejistotu). Oba se budou podílet i na produkci filmu společně s Theronovou.

Lze zatím jen spekulovat, jak se podaří film natočit. V současném prostředí Hollywoodu, kdy se naplno rozběhlo hnutí #MeToo, jde však o velice zajímavý projekt, jenž zavání potenciálními Oscary. Obzvlášť, když se podíváme na herecké obsazení...

Kidmanovou uvidí diváci v kinech v listopadu v komiksovém filmu Aquaman. Robbie by se měla příští rok objevit v novému snímku Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood a především v historickém dramatu tipovaném na oscarové nominace Mary Queen of Scots, kde si zahraje britskou královnu Alžbětu I. Theronová na sebe výrazněji upozornila minulý rok akčním snímkem Atomic Blonde: Bez lítosti.