Hunger Games: Autorka píše nový díl, který bude zfilmován

Suzanne Collinsová chystá nový příběh Hunger Games. Autorka slavné sci-fi románové trilogie rozšíří svůj postapokalyptický svět o nový, čtvrtý příběh, jehož děj se bude odehrávat 64 let před událostmi prvního dílu. Toho se okamžitě chytilo studio Lionsgate, které původní trilogii převedlo na filmové plátno. Se spisovatelkou úzce spolupracuje a nový příběh také zfilmuje. Informoval o tom server The Hollywood Reporter.

Nová kniha, zatím s pracovním názvem Untitled Panem Novel (Panem je země, v níž se Hunger Games odehrávají), má vyjít 19. května 2020 a její děj začne v den sklizně (výběr účastníků) při příležitosti 10. Hunger Games. Čtenáři se tedy posunou o rovných 64 let zpátky do doby, kdy se Panem začal formovat do podoby, v jaké ho známe z předešlých dílů.

Zkrátka ale nepřijdou ani fanoušci filmového zpracování série. Studio Lionsgate totiž s Collinsovou úzce spolupracuje a její nový příběh zfilmuje. "Jako hrdý domov filmů Hunger Games se už nemůžeme dočkat, až bude příští kniha Suzanne Collinsové publikována. Během jejího psacího procesu jsme s ní celou dobu komunikovali a těšíme se na úzkou spolupráci při tvorbě filmu," uvedl v oficiálním prohlášení studia jeho předseda Joe Drake.

A proč se Collinsová rozhodla zasadit děj do takzvaných temných dní, konkrétně deset let po válce, kterou rebelové s autoritářským režimem Panemu prohráli? "Chtěla jsem prozkoumat stav přírody a věnovat se tomu, jací jsme jako lidé a co vnímáme jako potřebné pro to, abychom přežili. Období rekonstrukce, označované jako Temné dny, kdy se Panem znovu stavěl na nohy, poskytuje úrodnou půdu pro postavy, které se budou těmito otázkami zabývat a budou si utvářet svůj vlastní pohled na to, co je lidskost," odůvodnila 56letá spisovatelka.

Největší hit studia

Původní trilogie Hunger Games se točila kolem hlavní hrdinky Katniss Everdeenové, která se stala hlavním symbolem nového povstání, které nakonec svrhlo autoritářskou vládu hlavního kraje Capitolu. Filmové zpracování objevilo novou hvězdu Hollywoodu Jennifer Lawrenceovou, v dalších rolích si zahráli Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson a Elizabeth Banksová.

Pro Lionsgate jde o nejcennější filmy, které kdy natočilo. Dohromady za čtyři snímky (třetí díl byl rozdělen na dvě části) utržilo v kinech přes tři miliardy dolarů. Po finanční stránce žádný podobně úspěšný snímek od té doby nevyprodukovalo.