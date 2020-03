Jak si (ne)poradit se sociální izolací? Tato desítka filmů vám napoví

Člověk je od přírody společensky založený, a tak (dlouhodobá) sociální izolace pro něj není nic příjemného. Víceméně celá planeta se teď musí vyrovnávat s častým pocitem nudy nebo ponorkovým stavem v domácnosti. Inspiraci, jak si i v těchto nelehkých dnech zachovat silného ducha a nadhled (anebo taky ne), můžete hledat v historii kinematografie. Přicházíme s výběrem deseti filmů, které téma sociální izolace nějakým způsobem rozebírají.

Trosečník (2000)

Hledáte-li sílu, jak se vypořádat se samotou, stačí se podívat na statečného a nápaditého Toma Hankse, kterak bojuje s nepřízní osudu na opuštěném ostrově kdesi v Jižním Pacifiku. Maximálně využije všech dostupných prostředků a předmětů, které mu příroda nabízí a které měl naštěstí ve svém ztroskotaném letadle. Volejbalový míč značky Wilson je pak kapitola sama o sobě. Nejenže jde o jeden z nejslavnějších product placementů, ale také o specifický symbol přátelství. Kdo film viděl, jistě si vybaví scénu na moři, při níž se Hanksův kulatý přítel ztratí, což hrdinovi přináší velkou bolest.

Útěk do divočiny (2007) a Divočina (2014)

Do sociální izolace se můžeme dostat i dobrovolně sami od sebe. Přesně s tím pracují právě tyto dva filmy inspirované skutečným příběhem. Naturálně založení lidé a milovníci krásných záběrů člověkem neztrýzněné přírody si Útěk do divočiny jistě vychutnají. Kritici však budou namítat, že i život daleko od civilizace a plný svobodného, nespoutaného dobrodružství není ve finále žádná výhra... Divočina s Reese Witherspoonovou pak nabízí pohled na to, jak nám příroda může pomoci vyrovnat se s naším vlastním já a znovu najít chuť do života.

Gravitace (2013)

Sci-fi drama z dílny věhlasného režiséra Alfonsa Cuaróna opanovalo Oscary, a to především na poli technických cen. Vizuální krása snímku je totiž úchvatná. Samotný příběh je pak zcela jednoduchý: Sandra Bullocková hraje lékařku, která je poprvé ve vesmíru. Její kolega v podobě George Clooneyho je naopak vesmírný veterán. Dojde však k fatální nehodě a ona zůstane pohlcena totální tmou sama. Čeká ji tak stísněná cesta opuštěným a nekonečným vesmírem, na jejímž konci se snad dočká návratu na Zemi.

Marťan (2015)

Matt Damon musel být na vyprahlém Marsu, my jsme alespoň na domovské a plně soběstačné Zemi.

Další vesmírná izolace, tentokrát více z vědeckého pohledu. Astronaut Mark Watney (Matt Damon) byl svou posádkou, byť omylem, opuštěn, a to rovnou na Marsu, kde se bez dlouhodobých zásob nedá dlouho přežít. Neuvěřitelně pozitivní osobnost v kombinaci s kreativní genialitou ale nakonec Watneymu zachrání život. Snímek ukazuje, že i v bezvýchodné situaci lze najít kousek naděje. A pokud si člověk zachová klid, humor a nezlomného, vytrvalého ducha, třeba nakonec ještě bude odměněn.

Tiché místo (2018)

Nebylo by to ono, kdyby v našem výběru chyběli mimozemšťané. Premiéra druhého dílu Tichého místa musela být odložena, přesto je namístě zopakovat si z pohodlí domova alespoň děj jedničky. Příběh vynalézavé rodinky na venkově je nesmírně svazující, neboť jde o takovou sociální izolaci na druhou. Hrdinové jsou nejen uvězněni na své farmě, ale hlavně nemohou kvůli invazivnímu druhu agresivních mimozemšťanů vydávat žádné zvuky. A pokud to náhodou poruší, čeká je okamžitá smrt. Pořád jsme na tom dobře...

Osvícení (1980)

A když už jsme přešli na horory, samozřejmě nemůžeme vynechat ikonickou adaptaci románu Stephena Kinga v režii Stanleyho Kubricka s vynikajícím šílencem Jackem Nicholsonem. Budova Overlook je na první pohled krásný, byť trochu zastaralý horský hotel. Strávit v něm společně s rodinou zimu, přičemž se budete starat jen o nezbytnou údržbu, tak nezní vůbec špatně. Jenomže to by nesměl Nicholsonovu postavu posednout zlý duch hotelu, který z něj udělá šíleného zabijáka. Z pohodlné izolace se rázem stává boj o přežití.

Maják (2019)

Herecký koncert Willema Dafoea a Roberta Pattinsona v černobílém psychologickém dramatu talentovaného tvůrce Roberta Eggerse patřil k tomu nejlepšímu, co loňský filmový rok nabídl. Právě Maják je dokonalým příkladem toho, jak může člověku začít "hrabat", pokud trpí nedostatkem socializace. Dva námořníci jsou několik týdnů uvězněni na opuštěném ostrově, kde hlídají mysteriózní maják. Jejich jedinou zábavou je večerní popíjení alkoholu. Ani to je ale nezachrání a postupem času se jednoduše zblázní. Jejich naprosto bizarní projevy šílenství jsou pak třešničkou na dortu celého filmu.

VALL-I (2008)

Od hororu k animovanému filmu. Studio Pixar proslulo svými jedinečnými hlubokými příběhy, které mají co říct nejen dětem, ale i dospělým. To se týká i filmu VALL-I z postapokalyptického světa, kde v první polovině neslyšíme prakticky žádný dialog. Sledujeme jen zastaralého, bloudícího robota, který pracuje na obrovské skládce a u toho hledá zajímavé předměty. Jeho samotu podtrhuje nesmírně dojímavým způsobem to, jak se stará o malou rostlinku. Nakonec ho ale čeká velké dobrodružství s moderní a létající robotkou Eve, což z filmu dělá jednu z nejlepších pixarovek vůbec.

Sám doma (1990)

Ne vždy je sociální izolace "opruz". Své o tom může říci Kevin McCallister, který zůstane na Vánoce sám doma, čehož si užívá plnými doušky. Pokud tedy máte aktuálně doma ponorku a chcete mít od rodiny alespoň na chvíli pokoj, NEPOUŠTĚJTE si Sám doma, nebo vás to bude štvát ještě více. Další důvod je pak ještě pádnější: na Sám doma se výhradně dívá o Vánocích!