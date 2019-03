Javier Bardem: představitel milovníků i chladnokrevných psychopatů

Je pokládán za jednoho z nejpřitažlivějších mužů planety. Urostlý Španěl Javier Bardem "umí" žhavé latinské milovníky i chladné psychopaty. Oscara získal jako první španělský herec za roli v thrilleru bratrů Coenů Tahle země není pro starý - jeho psychopatický Anton Chigurh je jedním z nejmrazivějších bídáků filmových dějin. A s hereckou hvězdou Penélope Cruzovou tvoří slavný manželský pár. V pátek 1. března mu bude 50 let.

Javier Ángel Encinas Bardem pochází z Las Palmas na Kanárských ostrovech, jeho rodina se filmařině, většinou přímo herectví, věnuje od úsvitu celuloidových dějin. On sám odehrál první miniroličku už jako šestiletý.

Mihl se i několika seriály, potom koketoval s malířstvím a sportem. Studoval na madridské Škole umění a řemesel, protože se chtěl stát malířem, ale studium nedokončil. Vystřídal různá zaměstnání od vyhazovače po striptéra. Také byl členem juniorského ragbyového národního týmu a vystupoval s kočovným divadelním souborem po celém Španělsku.

V roce 1992 se v bizarní, hořce sexuální komedii Bigase Luny Šunka, šunka Bardem v roli sexy svalovce Raúla sešel s tehdy také začínající Penélope Cruzovou a vytvořili častý herecký pár, nověji například v romantickém snímku Woodyho Allena s názvem Vicky Cristina Barcelona (2008). Od tohoto snímku se sblížili i v osobním životě, o dva roky později se vzali.

Ve snaze nespadnout do škatulky pohledných svalovců Bardem odmítl několik podobných rolí. Z dvacítky jeho španělských snímků vyniká jeho policista David, který po těžkém zranění zůstane upoután na invalidním vozíku, v psychologickém dramatu Pedra Almodóvara Na dno vášně (1997). V tomto filmu si zahrála i jeho matka Pilar.

A dále snímek Hlas moře (2004) v režii Alejandra Amenábara - skutečný příběh Ramóna Sampedra, muže, který ochrnul po nešťastném skoku do vody a který více než čtvrt století žádá úřady o eutanazii.

Oscarová nominace

V roce 2000 vyneslo Bardema mezi světovou hereckou elitu drama Než se setmí o homosexuálním kubánském básníkovi Reinaldu Airenasovi. Díky němu se stal prvním španělským hercem s oscarovou nominací. O dva roky později si zahrál v režisérském debutu Johna Malkoviche Tanečník seshora. A objevil se i v Goyových přízracích (2006) Miloše Formana.

Oscara za roli zabijáka ve filmové adaptaci knihy Tahle země není pro starý (2007) bratrů Coenů věnoval své matce, Pilar, kterou s sebou přivedl na ceremoniál. Na konci své děkovné řeči jí řekl ve španělštině: "Mami, tohle je pro tebe, pro tvoje vnoučata, pro tvoje rodiče, Rafaela a Matildu, je to pro herce ve Španělsku, kteří podobně jako ty vnesli do našeho povolání důstojnost a hrdost. Je to pro Španělsko a pro vás všechny."

Trailer k filmu Goyovy přízraky:

V témže roce si Javier zahrál i ve filmovém zpracování knihy Gabriela Garcíi Márqueze Láska za časů cholery režiséra Mika Newella.

Třetí nominaci na Oscara mu vynesla role ve snímku Biutiful v roce 2011, který režíroval Mexičan Alejandro González Iñárritu. Bardem se vyjádřil, že role Uxbala, který bilancuje vlastní život, pro něj byla nejprospěšnější a nejnáročnější ze všech, jež dosud ztvárnil.

Nejnověji i v českých kinech Bardem s Cruzovou excelují v hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit, v psychologickém thrilleru Všichni to vědí režiséra Asghara Farhadiho z loňského roku. Snímek se stal zahajovacím filmem festivalu v Cannes.

Trailer k filmu Všichni to vědí:

Bardem je fanouškem metalu, obzvláště skupiny AC/DC. Nevlastní řidičský průkaz a za volant usedá pouze ve filmech. V anketě britského časopisu pro muže GQ jej v roce 2011 vyhodnotili jako nejlépe oblékaného muže planety.