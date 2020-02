John Travolta slaví narozeniny. V čem nejvíce zazářil?

Nadaný, svůdný tanečník se šarmem či ikona snad nejlepšího Tarantinova filmu. Rodák z New Jersey s italskými kořeny a vírou scientolog (podobně jako třeba Tom Cruise) dnes slaví 66 let. V jakých filmech John Travolta nejvíce zazářil? V jakých filmech nejvíce zazářil?

Horečka sobotní noci (1977)

Jeden z nejzásadnějších filmů, které měly vliv na zpopularizování disko tance nejen v USA, ale v celém světě. Tehdy třiadvacetiletý Travolta se proháněl po parketu v tak pohledných tanečních kreacích, že kradl ženská srdce po milionech.

Za přízvuku nesmrtelných písniček kapely Bee Gees se film divácky rychle chytil a Travoltovi dokonce přinesl i uznání ze strany Filmové akademie, jež ho neopomenula ve své nominaci na nejlepší herecký výkon v hlavní roli.

Pomáda (1978)

Jen o rok později zase tanečky, tentokrát trochu jinak a mnohem romantičtěji. Na slavný americký muzikál chodily masy diváků ve všech koutech světa. Společně s Pulp Fiction asi není jiné role, která by tak jasně definovala Travoltovu kariéru.

Mladí teenageři chtěli být jako Danny (Travolta) a mladé dívky zase jako Sandy (Olivia Newton-Johnová). Jejich milostný příběh silně inspiroval nastupující mladou generaci, postavy se ze dne na den staly obrovskými idoly.

Výstřel (1981)

Režisér Brian De Palma, autor slavné gangsterky Zjizvená tvář, je proslulý svou výbornou prací v žánru thrilleru a nejinak tomu je i ve Výstřelu, kde probudil herecký talent Travolty, který tak dokázal, že neumí jen tančit, ale i hrát.

Zvukař (Travolta) pracující na erotických hororech se díky pořízenému zvukovému záznamu připlete do nájemné vraždy vlivného guvernéra, který hodlal kandidovat na prezidenta USA. Sám na vlastní pěst vyšetřuje spletitý případ, v němž se objevuje řada záhadných postav, až nakonec dojde k nemilému zjištění...

Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994)

Travolta vděčí Quentinu Tarantinovi za hodně. Byl to totiž on, kdo se mu rozhodl dát šanci a obsadit ho do svého filmu v době, kdy po fiasku s nevydařenou komediální sérií Kdopak to mluví po něm "neštěkl ani pes".

Dnes je jeho postava Vincenta Vegy v rámci popkultury legendární. Společně se Samuelem L. Jacksonem, který si zahrál jeho gangsterského kolegu Julese Winnfielda, natočil řadu nezapomenutelných scén, ať už jde o obyčejnou konverzaci ("Royale with cheese") či krvavou nehodu v autě. Mimoto si také střihl památný taneček s Umou Thurmanovou jakožto Miou Wallaceovou.

Tváři v tvář (1997)

Z filmu o pomstě se rychle vyklube sci-fi thriller o výměně identit. Excelující duo Travolta- Nicolas Cage představuje vskutku originální příběh plný akce a pohledného vizuálního zpracování. Poměrně dlouhý film (138 minut) se stal kriticky i divácky úspěšným, a dokončil tak revitalizaci Travoltovy kariéry.

Snímek čínského režiséra Johna Wooa je plný napětí a psychologické hry. Agent FBI (Travolta) a mnohonásobný, psychopatický vrah (Cage) si vymění tváře, přičemž všichni svědci, kteří o moderní vědecké technologii ví, zemřou. Jak se tedy podaří agentovi přesvědčit, že ve skutečnosti není vrah a naopak jejich známý kolega je on?