Kasdan se jako scénárista podepsal na Hvězdných válkách

Jméno amerického filmaře Lawrence Kasdana, který se narodil 14. ledna 1949, znají spíš zapálení fanoušci a odborníci, jeho stopa v kinematografii ale není zanedbatelná. Jako scenárista se podílel na druhém a třetím díle legendárních Star Wars, ve stejné době napsal pro Stevena Spielberga Dobyvatele ztracené archy, podle jeho předlohy vznikl i Osobní strážce. Kasdanova režijní filmografie obsahuje třeba romantickou komedii Francouzský polibek.

Rodák z Miami se původně chtěl stát učitelem, ale po škole nemohl sehnat místo, a tak vzal práci reklamního textaře. Moc ho to sice nebavilo, jeho scénáře ale v Hollywoodu zpočátku příliš nadšení nebudily, takže nakonec psal reklamy celých pět let, než se koncem 70. let konečně chytil u filmu. K jeho prvním scénářům patřil Osobní strážce z poloviny 70. let, ve kterém měli původně hrát Diana Rosova a Steve McQueen, film si ale na realizaci počkal skoro dvě dekády.

Začátkem 80. let si také poprvé vyzkoušel práci režiséra s dramatem Žár těla, později natočil třeba western Wyat Earp nebo sci-fi Pavučina snů. Výrazně je Kasdan spojený s Hvězdnými válkami - napsal scénáře snímků Impérium vrací úder a Návrat Jediů, aby se o tři dekády později vrátil s pokračováním Star Wars: Síla se probouzí. Podílel se také na vzniku loňského "starwarsovského" filmu Solo: Star Wars Story, který ale u fanoušků příliš nadšení nevzbudil.

Osobní strážce - trailer:

Hvězdné války: Impérium vrací úder - trailer: