Končím s vámi, vzkazují zklamání zákazníci řetězci kin Cinema City

Ani limit maximálního počtu 30 lidí na veřejné akci kvůli šíření koronaviru nezastavilo síť multikin Cinema City od toho, aby veškeré projekce zrušila. Mezi lidmi to ale vyvolalo spíše pobouření v kontrastu s konkurenčním Cinestar, který svůj provoz ukončil už v úterý po nařízení vlády, jež zakázala shromažďování nad 100 osob.

"Na základě tohoto nařízení se vedení společnosti Cinestar provozující 13 multikin v České republice rozhodlo k okamžitému zrušení všech filmových představení až do odvolání. Za daných okolností je společnost Cinestar přesvědčena, že pouhým omezením počtu osob v uzavřeném prostoru nebude dosažen požadovaný účinek mimořádného opatření," uvedla hned v úterý druhá z nejrozšířenějších síť multikin v Česku.

Většina lidí tento krok kvitovala a společnost ocenila za její společenskou zodpovědnost. Jinak tomu ovšem bylo u dalších dvou multiplexových kin Cinema City a Premiere Cinemas. Ty se příliš nerozpakovaly a počet návštěvníků v jednom sále omezily na kapacitu 99 lidí. Až čtvrteční vyhlášení nouzového stavu přimělo Premiere Cinemas ke kompletnímu uzavření.

"Společnost Premiere Cinemas ruší s účinností od 13. 3. 2020 až do odvolání všechna filmová představení ve všech svých multiplexech," uvedla společnost na svém facebooku. "Vstupenky zakoupené online budou automaticky stornovány a peníze zákazníkům vráceny na platební kartu, která byla použita k nákupu. Peníze za vstupenky zakoupené v pokladně multiplexu budou zákazníkům vráceny ve stejné pokladně v hotovosti v termínu do 20. 3. 2020," ubezpečila.

Návštěvníci, kteří přesto prahnou po filmovém zážitku v nějakému multiplexu, se stále mohou spolehnout na provoz v Cinema City. Ta na svých stránkách sice nejprve uvádí, že jí bezpečí a zdraví zákazníků leží na srdci, na druhou stranu ale informuje, že své projekce neruší. "Věnujeme pečlivou pozornost veškerým hygienickým nařízením spolu s dodatečnými opatřeními," píše s dodatkem, že kapacitu jedné projekce omezuje maximálně na 30 lidí.

"Přejdu ke konkurenci"

Neoblomnost Cinema City ale většina lidí na sociálních sítích spíše kritizuje. "Nemyslí vůbec na zdraví zákazníků. Měli by dostat zákaz činnosti a vysokou pokutu. Já osobně dneškem přestávám chodit do kina Cinema City, a to jsme častými zákazníky, ale sympatii má u mě Cinestar. Kina zavřel a bere ohledy nejen na zákazníky, ale i na zaměstnance," napsala na facebookovou stránku Cinema City uživatelka Sonja Janikova.

"Cinema City není schopno ani předem oznámit například zdražování, takže ani tohle bych neviděl reálně. Omezí sály na 29 lidí a pojedou dál. Přidávám se k velkému rozčarování až znechucení," komentoval příspěvek jiný uživatel, Pavel Korelus. "Cinestar od začátku reagovala okamžitě. Je to od vás fakt nezodpovědné v této situaci. Za této situace bych do kina nešla ani zadarmo," dodala jistá Lenka Fronková.

Reakce českých multikin na koronavirus:



- Cinestar: Zavřeli jsme hned po omezení na 100 lidí

- Premiere Cinemas: Zavřeli jsme po vyhlášení nouzového stavu



- Cinema City. Omezili jsme na na 100 lidí a teď na 30 a hrajeme dál.



WTF!https://t.co/Bm7L59TnFN pic.twitter.com/g2CUmRUYS0 - Tomas Vyskocil (@tomasvyskocil) March 13, 2020

"Jste velmi nezodpovědná firma. Chvíli jsem sledoval, zda svůj přístup nezměníte, ale vy jste ve svém cynismu velmi vytrvalí. Chodil jsem k vám rad, ale do budoucna dám přednost konkurenci. Jdu napsat na hygienickou stanici informaci o vašem přístupu," přidal se další rozlícený zákazník Jan Pražák.

I tak se ale našlo pár lidí, kteří se ptali na to, zdali je kino dál v provozu. "Dobrý den, máte otevřené sály? Musím zabavit děti příští týden, tak doufám, že kino poběží," zeptal se uživatel Pedro Sklenka, načež ho v komentářích ostatní hanili za to, že zbytečně ohrožuje své děti. "Už kvůli Vaším dětem doufám, že se tentokrát nenaplní to staré a pravdivé ‚karma má adresu na každého!' Co dodat... Komu není z hůry dáno, tomu není pomoci..." napsala uživatelka Rissa Svihla.

Společnost na příspěvky nijak nereagovala. Jejím jediným vyjádřením tak zůstává stanovisko, že filmy budou promítány i nadále za omezeného počtu lidí. Na naplánované premiéry nových filmů si ale zájemci musí nechat zajít chuť. Ty totiž odkládají přímo samotná studia.