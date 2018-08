Kryštůfek Robin s Medvídkem Pú sbírají zatím vlažné recenze

Disney vypouští do kin jednu ze svých dalších klasických pohádek převedenou do hrané podoby. Koncem srpna se čeští diváci mohou těšit na dospělého Kryštůfka Robina, který se vrátí do svého dětského pohádkového světa a zavzpomíná na své staré přátelství s Medvídkem Pú a jeho dalšími kamarády. Jaké jsou na film první ohlasy ze zahraničí?

Kryštůfek Robin (Ewan McGregor) je dospělý, vede poměrně spokojený rodinný život, ale je unaven svou prací, ve které tráví hodně času a nedostává za ni moc dobře zaplaceno. Když se však naskytne možnost návratu do idylického bezstarostného dětství, ožije jeho dobrodružný duch a nový příběh může začít...

Trailery působily hodně nostalgickou náladou a digitálně vytvořená zvířátka Medvídek Pú, Tygr, Prasátko a Ijáček budily rozporuplné pocity. A ty nakonec mají i kritici ze zámoří, kteří už viděli novinářskou premiéru.

"Vaše dětství bude umírat"

Na webovém agregátoru recenzí - Rotten Tomatoes - aktuálně u filmu režiséra Marca Forstera (Quantum of Solace, Světová válka Z) svítí 67 procent, což je takřka na samé hranici mezi dobrým a špatným filmem (pod 60 procent už je film označen jako "rotten" neboli shnilý). Průměrná známka pak je 6,2/10.

"Poslední Disneyho animovaný kousek o Medvídkovi Pú z roku 2011 je dojemným a krásným snímkem, který potěší všechny generace. Je to zkrátka všechno, co Kryštůfek Robin není," nepáře se s přísným hodnocením Alonso Duralde ze server The Wrap.

A servítky si příliš nebere ani Adam Graham z Detroit News. "Kryštůfek Robin ukazuje, že upgradovat klasiku není vždy jednoduché. V tomhle případě by bylo nejlepší věcí neudělat vůbec nic," napsal. "Lásku k tomu ‚starému, hloupému medvědovi' vám to nevezme, ale během sledování filmu pocítíte, že část vašeho dětství umírá," doplňuje Peter Debruge z Variety.

Najde se ale i pár pozitivnějších ohlasů. "Film po většinu času funguje. Je jakousi letmou připomínkou prosté radosti z toho, že jsme měli zážitky s mluvicím medvědem, což je v těchto bouřlivějších časech jistým druhem hlouposti. Stojí to ale za to si to vychutnat," shrnuje ve své recenzi Brian Lowry ze CNN.

"Ačkoliv se film s eskapádou mezi ulicemi Londýna táhne až příliš dlouho někdy narazí na svou předvídatelnost, přesto je v tom hodně něhy a útěchy," píše už poněkud vlažnější reakci Melissa Ruggieriová z Atlanta Journal-Constitution.

Peter Howell z Toronto Star pak vidí ve filmu, respektive v postavě Kryštůfka Robina, hluboký význam: "Kryštůfek Robin je možná mnohem ponuřejší než v předchozích příbězích Medvídka Pú, ale poselství filmu o osobním vykoupení je značně hluboké."

Diváci si myslí opak

Zajímavé je, že zatímco reakce kritiků jsou spíše negativní, tak skóre hodnocení u diváků je na Rotten Tomatoes mnohem vyšší. Film zatím ohodnotila jen tisícovka zasvěcených, ti ale byli nejspíš tím, co viděli, okouzleni. Průměrná známka 4,5/5 a 92 procent naznačuje velkou propast v nahlížení na Disneyho nejnovější pohádku.

Kryštůfek Robin vstoupí do českých kin 23. srpna. Vedle McGregora si ve filmu zahraje také Hayley Atwellová (Captain America, seriál Agent Carter), která bude manželkou dospělého Kryštůfka nebo Mark Gatiss, jehož mohou znát především fanoušci seriálového Sherlocka Holmese, kde si zahrál Mycrofta, bratra Sherlocka.