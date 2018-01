Kvůli Churchillovi jsem se přiotrávil

V apartmá londýnského hotelu mluví potichu, každou větu promýšlí. Působí plaše. Gary Oldman se proslavil především rolemi padouchů, v novém filmu Nejtemnější hodina ale konečně ztvárnil hrdinu. A to rovnou Winstona Churchilla.

Churchillovi nejste vůbec podobný. Proč jste se ho rozhodl hrát?

Je mi skoro šedesát a filmy točím už asi čtyřicet let. Většinu nabídek ale odmítám. Nevím, zda ze strachu, ale určitě z nejistoty. Prostě si myslím, že se na některé role nehodím. Když jsem dostal nabídku hrát Churchilla, pravděpodobně největšího Brita, jaký kdy žil, samozřejmě jsem si řekl, že to nezvládnu. Nejen proto, že nevypadám jako on.

Co vás zlomilo?

Moje manželka a můj přítel Douglas. Přišli ke mně a řekli: "Ale no tak, budeš stát v parlamentu a říkat slavnou větu: Nemohu vám nabídnout nic než pot, krev a slzy." Takže jsem to vzal, s tím, že možná budu hrozný. Ale co, svět by se nezbořil.

Nejtemnější hodina/Darkest hour (2018) oficiální HD trailer #2:

V maskérně jste prý strávil celkem dvě stě hodin, je to pravda?

Jo, seděl jsem tam opravdu dlouho. Nesměl jsem se hýbat, bylo třeba sedět naprosto klidně, jen občas nasměrovat hlavu, aby měli maskéři lepší přístup třeba k bradě. Také bylo zakázáno mluvit. Je to, jako kdyby z vás modelovali sochu. Moje maska neměla žádné okraje, končila doztracena. Bylo to mistrovské dílo, navíc velmi pohodlné. Bez masky by to nešlo.

Churchill měl ale jiný nejen obličej.

Celá jeho postava byla stavěna jinak než moje. Také ho už hrál třeba Albert Finney, který mu byl figurou bližší, takže jsme o tom všem hodně přemýšleli. Ve svém věku už nemůžu kvůli roli přibírat pětadvacet kilogramů, to by bylo strašně nezdravé a trvalo by to moc dlouho. Stačilo, že jsem se přiotrávil nikotinem ze všech těch doutníků, které jsem vykouřil.