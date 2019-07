Letní filmová škola nabízí nové sekce

Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti letos nabízí nové sekce Terra festivalis a Neznámý vojín. Řekl to hlavní dramaturg přehlídky Jan Jílek. Terra festivalis spadá do programového bloku zaměřeného na současnost, letos je sekce věnovaná bulharským tvůrcům. Neznámý vojín je částí historického bloku, v této sekci se divákům představí polský režisér Grzegorz Królikiewicz.



Sekce Terra festivalis by se podle Jílka měla věnovat vždy nějaké zemi, která je "in" na velkých světových festivalech. "Filmy z dané země se hrají v soutěžích největších festivalů, je to země, na kterou je upřena pozornost světových dramaturgů. Rozhodli jsme se začít Bulharskem, je to země, která historicky nepatří mezi nejatraktivnější a nejzásadnější krajiny východoevropského prostoru, ale Bulhaři se v poslední době hodně zvedají a mají celou řadu mladých autorů, kteří mají co říci," uvedl Jílek.

Představeny budou filmy od roku 2015 do letoška. K vidění bude například snímek Glory Kristiny Grozevové a Petara Valčanova. "Jejich nejnovější film Otec soutěžil v Karlových Varech a vyhrál hlavní cenu. Je dalším důkazem, jak je bulharský film nyní silný," uvedl Jílek, podle kterého se ještě zvažuje, na kterou zemi bude sekce zaměřena příští rok.

Sekce neznámý vojín chce podle Jílka představovat méně známá jména. Królikiewicz je podle něj autorem divácky náročných filmů. "Je pověstný tím, že hodně využívá prostor mimo záběr, kdy si divák konstruuje, co se v tom prostoru děje," uvedl Jílek. Diváci uvidí snímky režiséra od počátku 70. let minulého století do současnosti, například film Skrz naskrz, Tančící jestřáb nebo Sousedi.

LFŠ začala v pátek, potrvá do 4. srpna, letos jde o 45. ročník.