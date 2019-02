Liam Neeson přiznal, že chtěl z pomsty zabít "černého bastarda"

Hollywoodský herec Liam Neeson šokoval znepokojivým prohlášením v interview, kde propagoval svůj film Mrazivá pomsta, který momentálně běží v kinech. Redaktorovi se svěřil s tím, že někoho, koho důvěrně zná, nedávno znásilnil černoch, přičemž byl z toho tak vzteklý, že na ulici vyhledával konflikt a chtěl zabít nějakého "černého bastarda". Odhalil to v rozhovoru pro britský server The Independent.

Neeson známý z filmů jako Schindlerův seznam, Star Wars či Láska nebeská řekl, že někdo, kdo je mu hodně blízký, byl znásilněn údajně mužem černé pleti. To ho natolik vytočilo, že chodil po ulicích a doufal, že se dočká pomsty.

"Chodil jsem tam a zpátky s pálkou v ruce a doufal, že ke mně někdo přistoupí. Stydím se za to, že to řeknu, ale dělal jsem to možná týden v naději, že nějaký 'černý bastard' vyjde z baru a s něčím za mnou přijde, abych ho mohl zabít," šokoval Neeson svým přiznáním.

O koho z jeho blízkých šlo, neprozradil. "S celou tou situaci kolem znásilnění se vypořádala mimořádným způsobem. Zeptal jsem se jí, jestli ví, kdo to byl. Řekla, že ne. Pak řekla, že to byl černoch," doplnil.

Následně v rozhovoru zpytoval svědomí. "Bylo to hrozné, hrozné. Když se nad tím zpětně zamyslím, že jsem tohle udělal a nikdy jsem to nepřiznal a teď to říkám novináři. Chraň bůh! Je to strašné. Ale vzal jsem si z toho ponaučení. V jeden moment jsem si řekl: 'Co to ku*va děláš?' " dodal Neeson.

Spojení černý bastard sice 66letý Severní Ir s americkým občanstvím označil s gestikulací uvozovek, přesto se kritice na sociálních sítích nevyhnul. Spousta uživatelů ho označila za rasistu a požaduje, aby byl zbaven Řádu britského impéria (OBE). Jiní se podivují nad tím, že se takhle svěřil přímo v rozhovoru.

"Liam Neeson je veřejný rasista. Je to smutné, protože jsem ho měl docela rád. Našel si záminku, jak svůj rasismus převést do násilí. Byl ochoten napadnout nevinného černocha a ublížit mu. Je to prostě nechutné," komentoval na twitteru uživatel Lateef.

Našel i zastání

Našli se ale i lidé, kteří našli pro hercovo přiznání pochopení. Dokonce se ho zastal bývalý slavný fotbalista Liverpoolu John Barnes, který sám v průběhu své kariéry čelil rasistickým urážkám. Barnes prohlásil, že "my všichni jsme neuvědomělí rasisti" a že Neesona respektuje za to, že řekl pravdu ohledně svých pocitů.

"Není zahanben a zděšen tím, že chtěl spáchat zločin z pomsty. Je zahanben tím, co si myslel o všech černoších," dodal v rozhovoru pro televizi Sky Barnes s tím, že Neesonův rozhovor je třeba vnímat v celém kontextu.