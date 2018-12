Lucy Liuová - cynická potvora a jedna z "Charlieho andílků"

Americká herečka Lucy Liuová, která 2. prosince oslaví padesátiny, zazářila v kasovním filmovém trháku jako jeden z "Charlieho andílků", proslavila se také svým účinkováním v americkém seriálu Ally McBealová a ve filmu Quentina Tarantina Kill Bill. Kromě řady filmových a televizních rolí se tato kráska s čínskými kořeny věnuje i režii a produkuje filmy.

Lucy Liuová se narodila 2. prosince 1968 v newyorském Queensu, její čínští rodiče utekli přes Tchaj-wan do USA, kde se seznámili. Až do svých pěti let hovořila pouze čínsky. Vyrůstala v nuzných poměrech a vystudovala asijské jazyky a kulturu, navštěvovala také různé kursy herectví a dalších uměleckých oborů. Na přelomu 80. a 90. let se začala objevovat v menších rolích v televizních seriálech, ve filmu se poprvé objevila v roce 1996 ve snímku Jerry Maguire.

Do nejvyšších pater televizního světa ji vyšvihla role cynické potvory v seriálu Ally McBealová a do světa filmu prorazila v roce 2000 jako jedna ze tří sexy agentek v akční komedii Charlieho andílci, kde si zahrála po boku Drew Barrymoreové a Cameron Diazové. Role v Tarantinově dvoudílném "krváku" Kill Bill z Luiové učinila hvězdu první velikosti. Svůj hlas také propůjčuje řadě dětských animovaných filmových hrdinů.

Liuová se jako režisérka podílela na kontroverzním seriálu Jak prosté, kde si zahrála doktora Watsona, přesněji řečeno doktorku Joan Watsonovou, což vyvolalo ostrou reakci mezi ortodoxními milovníky Sherlocka Holmese. Jako koproducentka i komentátorka se podílela na filmu Redlight, který pojednává o dětech prodávaných v rámci sexuálního obchodu v Kambodži. Snímek v roce 2009 sama uvedla na mezinárodním filmovém festivalu v Káhiře a při této příležitosti ocenila několik projektů založených Dětským fondem OSN (UNICEF) v Egyptě.

Liuová je svobodná, má syna Rockwella Lloyda, kterého donosila náhradní matka. Před lety o sobě prohlásila, že je bisexuálkou. Románek údajně měla se svou kolegyní z Charlieho andílků Drew Barrymoreovou. V roce 2006 se Liuová stala jednou z držitelek mezinárodního ocenění Žena roku (Women's World Award), která se uděluje ženám, které se nejvýrazněji zasazují o rovnoprávnost, sebeurčení, svobodu a sociální spravedlnost.