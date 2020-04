Mark Ruffalo chce jako Hulk pokračovat. Zamíří do seriálu?

Jaká je budoucnost komiksového superhrdiny Hulka ve filmovém universu studia Marvel? Představitel "zeleného monstra" Mark Ruffalo v rozhovoru pro Variety prozradil, jakým směrem by se příběh jeho postavy mohl dál ubírat.

V Avengers: Endgame, nejvýdělečnějším filmu historie, mohli fanoušci poznat novou verzi Hulka. Jeho alter ego, profesor Bruce Banner, dokázal najít způsob, jak se s Hulkem spojit v jednu osobnost, a to jak po fyzické, tak i mentální stránce. To tak vybízí k dalšímu prozkoumání postavy. A Ruffalo není proti.

"Mluví se o tom, že by se Banner/Hulk ukázal na Disney+ v seriálu She-Hulk. Kdybychom přišli s něčím dobrým, tak by to bylo určitě zajímavé. To je teď ale vše," prozradil 52letý herec. "Existuje nápad, který by podle mě byl zajímavý (na zpracování). Nikdy jsme nesledovali jeho osobní život. Bylo by tedy zajímavé vyplnit mezery a ukázat, co dělal během všech těch Avengers filmů," myslí si.

Když Ruffalo roli Hulka v roce 2012 převzal po Edwardu Nortonovi, nebyl si vůbec jistý v kramflecích. Režisér prvních Avengers Joss Whedon a představitel Iron Mana Robert Downey Jr. si ho ale do role moc přáli, a nakonec mu dodali odhodlání.

"Snažil jsem se jim vymluvit, aby mě obsadili. Řekl jsem: 'Nevím, jestli jsem ten správný člověk, nikdy jsem nic takového nedělal.' Joss a Robert ale byli přesvědčeni, že to dokážu," zavzpomínal. "Já měl strach. Pořád mám strach. Technologický aspekt role (digitální úprava v zeleného Hulka) dělá celou práci obtížnější. Stále s tím zápasím. Ale moje motto je udělat ze strachu svého přítele," doplnil.

Doctora Strange převezme režisér Spider-Mana

Mezitím se v rámci marvelovského filmového universa definitivně rozřešila otázka, kdo natočí druhý díl Doctora Strange. Studio se na pokračování nedohodlo se Scottem Derricksonem, a tak hlavní šéf filmové divize Marvelu Kevin Feige našel náhradu v Samu Raimim. Ten stojí za původní trilogií Spider-Mana s Tobeym Maguirem.

"Jako dítě jsem Doctora Strange zbožňoval, ale vždy byl pro mě až za Spider-Manem a Batmanem. Pravděpodobně byl pro mě číslo pět z pohledu nejlepších komiksových postav," řekl režisér pro server Coming Soon.

Zejména dvojka Spider-Mana patří podle fanoušků k nejlepším komiksovým filmům vůbec. Právě v ní navíc Raimi odkazoval na postavu Doctora Strange. "Když jsme měli ve Spider-Manovi 2 ten moment, neměl jsem vůbec tušení, že bych někdy natočil film o Doctoru Strangeovi, takže to pro mě bylo úsměvné," přiznal.