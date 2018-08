Mila Kunisová slaví narozeniny. Které filmy jsou její nejlepší?

Mila Kunisová, jejíž rodina se po rozpadu Sovětského svazu přestěhovala z rodné Ukrajiny do Los Angeles, dnes 14. srpna slaví 35 let. Na jazyky talentovaná herečka se nejprve proslavila díky animovanému seriálu Griffinovi, kde propůjčila svůj hlas postavě Meg. Před deseti lety se však naplno začala prosazovat i v Hollywoodu. Jaké filmy patří mezi její nejlepší?

Kopačky (2008)

Jason Segel, představitel Marshalla Eriksena ze slavného sitkomu Jak jsem poznal vaši matku, se nevěnuje pouze herectví. Před deseti lety napsal scénář k této romantické komedii, kde si po jeho boku zahrála právě Kunisová. Ta ve filmu hraje roli hotelové recepční Rachel, jež si s hlavním nešťastníkem příběhu začne rozumět...

Story se váže k třicetiletému sympaťákovi Peterovi, který píše hudbu k televizním seriálům. Když mu dá kopačky hlavní herečka jednoho z nich, zhroutí se mu svět. Aby na své utrpení zapomněl, tak se rozhodne odjet na dovolenou na Havaj, kde potká novou lásku. Jenomže osud se mu vysmívá dál: do stejné destinace totiž zamířila i jeho ex se svým novým přítelem. Jak na to Peter zareaguje?

Černá labuť (2010)

Kriticky zatím jednoznačně nejoceňovanější film, ve kterém si Kunisová ve své kariéře zahrála. Režisér Černé labutě Darren Aronofsky je znám svou kontroverzní tvůrčí kreativitou, ostatně loňská matka! vzbudila opravdu hodně rozruchu, tímto snímkem ale nadchl většinu hollywoodského publika.

Psychologické drama si sice pro sebe uzmula především hlavní postava v podání Natalie Portmanové, izraelská herečka mimo jiné dostala za svůj výkon Oscara, nicméně ani temně hrající záporačka Kunisová se tu neztratí. Milovníci baletu by jistě tento film neměli opomenout.

Kamarád taky rád (2011)

O rok později se Kunisová vrátila k romantické komedii. Tentokrát si zahrála vedle zpěváka Justina Timberlaka. Film vypráví o životě dvou mladých lidí Dylana a Jamie, kteří se rozhodně nechtějí na nic a na nikoho vázat a jen si užívat. Rozhodnou se, že si společně vyhoví, ale lásku do toho nebudou tahat. Opravdu?

Zajímavostí je, že hodně podobný film na stejné téma natočila v témže roce také Portmanová. Snímek Hlavně nezávazně však neměl takový ohlas u kritiků ani komerční úspěch jako výše zmíněný Kamarád taky rád.

Méďa (2012)

Seth MacFarlane je filmařem, který se proslavil hodně zvláštním, často dosti kontroverzním humorem. Komedií Méďa se ale trefil do černého. John (Mark Wahlberg) odmala vyrůstal s plyšovým medvídkem, který uměl mluvit, a tak si s ním přirozeně vybudoval bratrský vztah. Oba jsou ale líní a pracovat se jim příliš nechce. To se však přestává líbit Lori (Kunisová), přítelkyni Johna, jež mu dá ultimátům: buď já, nebo medvěd.

O tři roky později vzniklo pokračování, kde Kunisovou v roli hlavní ženské postavy nahradila Amanda Seyfriedová. I dvojka měla úspěch, ale většina fanoušků se přece jen shoduje, že první film byl lepší.

Mocný vládce Oz (2013)

V posledních letech nedokázala tato sympatická herečka s heterochromií (stav, kdy každé oko má jinou barvu) prorazit tak jako kdysi. Její projekty divácky za moc nestály, přitom hrála po boku slavných jmen. V tomhle pohádkovém fantasy se například objevil James Franco, Rachel Weiszová nebo Michelle Williamsová.

Kunisová si zde zahrála Theodoru, zlou čarodějku ze západu země Oz. Její postavu na jinak nepříliš opěvovaném filmu, jemuž byl vyčítán chabý scénář, kritici chválili nejvíce.