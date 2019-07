Milan Lasica: Komiku je třeba dělat s vážnou tváří

Slovenský herec Milan Lasica preferuje film coby divák, jako herec má však raději divadlo. Novinářům to řekl na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti, kde večer dostane výroční cenu pořadatelské Asociace českých filmových klubů (AČFK). Na slovenský film je zaměřený celý úterní program přehlídky.

"Už několik let se celkem úspěšně filmování vyhýbám, nejen proto, že bych nerad filmoval, ale více méně také proto, že mi málokdo něco nabízí. Já totiž filmování nemám rád. Jako divák mám rád film, mám ho radši než divadlo. Ale jako herec mám radši divadlo, kontakt s obecenstvem, nějakou celistvost představení, což ve filmu neexistuje. Ve filmu herec málokdy ví, o co jde, protože se filmuje na přeskáčku, ví o tom jedině režisér, a někdy ani on ne," uvedl Lasica, který se rád podívá i opakovaně na "bondovky" či na filmy Woodyho Allena, které jsou mu blízké humorem.

Komiku je třeba podle Lasici dělat s vážnou tváří. "Nemám rád, když se používají v komických situacích takzvané komické prostředky, že herec chce, aby vypadal směšně. Jsem rád, když se veselé nebo komické věci dělají s vážnou tváří," uvedl Lasica, který proslul ironickým nadhledem i prací s jazykem.

Devětasedmdesátiletý herec je podle svých slov rád, že je stále spojován se svým dlouholetým spolupracovníkem Júliem Satinským. "Byli jsme zavedení jako komická dvojice. Film pro nás vznikl jen jeden a to byl Srdečný pozdrav ze zeměkoule. Potom jsme hráli ve filmech spolu i zvlášť víceméně náhodně, ne jako dvojice. Například ve Třech veteránech jsme se při filmování vůbec nesetkali," uvedl Lasica.

Herec nyní vystupuje v divadelní inscenaci Klíště s Boleslavem Polívkou v Polívkově brněnském divadle. "Spolupráce je velmi příjemná, protože Polívka je sice především sólista, ale jako partner nic nepokazí, je velmi spolehlivý, velmi nápaditý. Spolupráce s ním je nejen na zkouškách i při představení často plná improvizace, většinou velmi zdařilé," uvedl Lasica, který s Polívkou hrál již v inscenacích Garderobiér a Mínus dva.

LFŠ do úterního programu zařadila tři snímky s Lasicou, a to Sladké hry minulého léta, Utíkejme, už jde! a Vážení přátelé, ano.

Přehlídla začala v pátek, potrvá do neděle. Letos se koná 45. ročník, divákům nabízí asi 200 celovečerních filmů.